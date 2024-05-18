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台南駕駛自撞護墩「車頭受損、爆胎」 警消助脫困但送醫不治

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市七股區午間發生一起自撞車禍，陳姓男子駕車行駛在龍山里往中寮路段時，不明原因突然偏離車道，自撞路旁排水溝護墩，警消到場後救出陳男脫困，但陳男當下已失去生命跡象，經送往佳里奇美醫院急救，最後仍不治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

南市消防局18日中午12時39分接獲報案，七股區中寮里有車禍事故、有人受困，派遣七股、將軍分隊前往救援，到場後發現一輛轎車自撞護墩，左前輪爆胎、車頭受損，立刻協助駕駛脫困，但陳姓駕駛已經沒了呼吸心跳。

陳男由將軍分隊救護車送往佳里奇美醫院急救，最後仍傷重不治，初步調查，陳男從龍山往中寮行駛，途中車輛突然衝往對向車道自撞，肇事原因現由轄區佳里警分局調查釐清。

台南七股區午間發生一起自撞車禍，陳男駕車突然偏移車道自撞護墩，送醫後不治。照／民眾提供
台南七股區午間發生一起自撞車禍，陳男駕車突然偏移車道自撞護墩，送醫後不治。照／民眾提供
台南七股區午間發生一起自撞車禍，陳男駕車突然偏移車道自撞護墩，送醫後不治。照／民眾提供
台南七股區午間發生一起自撞車禍，陳男駕車突然偏移車道自撞護墩，送醫後不治。照／民眾提供

自撞 車禍 車道

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