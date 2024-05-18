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政院核警察深夜時薪加100 基層酸：比超商大夜還不如

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

準總統賴清德520就職前夕，即將卸任的內政部長林右昌今天公布政院核定6月1日起第一線執行勤務的警察上深夜勤0時至6時，將支給時薪100元的實質補貼，高雄有基層員警狠酸「比超商大夜時薪還不如」，還有員警指，僅巡邏、攻勢勤務才可領，為了領100元，那值班台可能要搬出駐地外。

行政院已核定「警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表」，自今年6月1日起，針對0時至6時深夜第一線執行勤務的同仁，支給每小時100元的實質補貼，預估受惠人數約6.9萬人。

內政部長林右昌強調，凡是警察、消防、移民、空中勤務等機關人員，在0時至6時於駐地外實際執行如巡邏、救災救護、查緝查驗、空中飛行等勤務，規畫每人每小時支給100元的補貼，對於政院嘉惠警察辛勞的「德政」，高雄基層員警看法不一。

高雄市區某派出所所長指，「沒魚蝦也好」，就當這100元時薪是拿來買顧肝的費用；但有基層員警抱怨，時薪100元，比對面超商大夜員工深夜時薪280元還不如，警察果真是「廉價勞工」。

有基層員警認為，此項政策界定的時間在「深夜危勞津貼」，但深夜上班就是深夜，還要區分有沒有在外面值勤，那是否要將值班台搬到駐地外才算，而且深夜一堆督勤長官僅督勤、沒有危勞也可領津貼，豈非本末倒置。

基層員警不滿地說，「本就該給的東西，現在卻當恩惠當成大禮送給警察，卻又小理小氣，該叩謝嗎，警察真是低賤卑微的工作」。

政院核定6月1日起，警察深夜勤加給時薪100元，高雄基層員警酸：比超商大夜還不如。（示意圖）本報資料照
政院核定6月1日起，警察深夜勤加給時薪100元，高雄基層員警酸：比超商大夜還不如。（示意圖）本報資料照

時薪 警察 超商

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