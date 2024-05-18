政院核警察深夜時薪加100 基層酸：比超商大夜還不如
準總統賴清德520就職前夕，即將卸任的內政部長林右昌今天公布政院核定6月1日起第一線執行勤務的警察上深夜勤0時至6時，將支給時薪100元的實質補貼，高雄有基層員警狠酸「比超商大夜時薪還不如」，還有員警指，僅巡邏、攻勢勤務才可領，為了領100元，那值班台可能要搬出駐地外。
行政院已核定「警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表」，自今年6月1日起，針對0時至6時深夜第一線執行勤務的同仁，支給每小時100元的實質補貼，預估受惠人數約6.9萬人。
內政部長林右昌強調，凡是警察、消防、移民、空中勤務等機關人員，在0時至6時於駐地外實際執行如巡邏、救災救護、查緝查驗、空中飛行等勤務，規畫每人每小時支給100元的補貼，對於政院嘉惠警察辛勞的「德政」，高雄基層員警看法不一。
高雄市區某派出所所長指，「沒魚蝦也好」，就當這100元時薪是拿來買顧肝的費用；但有基層員警抱怨，時薪100元，比對面超商大夜員工深夜時薪280元還不如，警察果真是「廉價勞工」。
有基層員警認為，此項政策界定的時間在「深夜危勞津貼」，但深夜上班就是深夜，還要區分有沒有在外面值勤，那是否要將值班台搬到駐地外才算，而且深夜一堆督勤長官僅督勤、沒有危勞也可領津貼，豈非本末倒置。
基層員警不滿地說，「本就該給的東西，現在卻當恩惠當成大禮送給警察，卻又小理小氣，該叩謝嗎，警察真是低賤卑微的工作」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言