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影／行人地獄再現！預拌混凝土車左轉未禮讓 行人受傷送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區日前發生駕駛預拌混凝土車的吳姓男子於左轉時未禮讓走在行人穿越道的行人，導致行人張姓男子全身多處擦挫傷送醫，幸無生命危險。員警獲報依規定程序受理事故，依道交條例尊對肇事司機開單告發並吊扣駕照1年，另後續由傷者與肇事司機洽談相關賠償及和解事宜。

新北市土城警方本月16日獲報，土城區金城路一段與千歲路口發生車禍事故，有人受傷，員警到場發現吳姓男子（54歲）駕駛預拌混凝土車行經該處路口，從千歲路左轉金城路一段往三峽方向，混凝土車左轉時未注意並禮讓走在行人穿越道的行人，導致張姓男子（20歲）差點被輾在車輪下方，所幸張男急忙閃躲，僅造成左肩、雙手肘、雙膝、左側腰部等全身多處擦挫傷。

張男由救護車送醫急救後無生命危險，警方依道路交通管理處罰條例對涉嫌肇事的吳姓男子開單告發並吊扣駕駛執照1年，後續由傷者與肇事司機洽談相關賠償及和解事宜。

警方呼籲車行經路口時，應減速慢行並注意有無行人，而行人行經行人穿越道時，切勿低頭滑手機，除應快步通過外，也應小心注意前後左右是否有來車，避免發生意外。

又是行人地獄，新北市土城區日前發生一輛預拌混凝土車左轉時未禮讓，導致行人受傷送醫，幸無生命危險。記者王長鼎／翻攝
又是行人地獄，新北市土城區日前發生一輛預拌混凝土車左轉時未禮讓，導致行人受傷送醫，幸無生命危險。記者王長鼎／翻攝
又是行人地獄，新北市土城區日前發生一輛預拌混凝土車左轉時未禮讓，導致行人受傷送醫，幸無生命危險。記者王長鼎／翻攝
又是行人地獄，新北市土城區日前發生一輛預拌混凝土車左轉時未禮讓，導致行人受傷送醫，幸無生命危險。記者王長鼎／翻攝

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