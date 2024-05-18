老手四角敲破車窗偷提包 警飛象過河逮六旬賊送辦
彰化縣62歲張姓男子涉嫌社頭鄉挑選車內有提包的車輛，拿石頭砸破後座車窗玻璃竊取提包，車主修理車窗玻璃費用比損失還多，氣得報警，警方循線追查張男近日到桃園市訪友，北上逮捕他，警詢後今依毀損及竊盜罪嫌移送偵辦。
據了解，社頭鄉今年3月發生三件夜間停放路邊的轎車，遭砸破後座右側車窗之後拿走車內提包，車主頂多損失數百元，但修理車窗玻璃3千元起跳，高級一點的休旅車至少花費4千元，車主氣得七竅生煙，警方據報即成立專案小組，報請彰化地檢署指揮偵辦。
田中分局社頭分駐所獲報後，調閱相關監視器影像發現張男巡邏路邊車輛查看車內有無提包，若有，拿石頭熟練打擊後座車窗的四個邊角玻璃，玻璃碎裂，再伸手拿走提包，然後輕快騎腳踏車離去，作案過程都被錄下。
警方過濾分析比對畫面，認為張男涉嫌重大，進一步追查掌握行蹤，得知他近日到桃園市訪友，即聲請拘票及搜索票，北上到桃園市中壢區逮人，警詢後移送。田中分局長簡龍宏呼籲民眾離開汽、機車時，記得帶走車內財物，以免竊嫌乘機打破車窗或撬開置物箱竊取車內財物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言