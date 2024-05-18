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老手四角敲破車窗偷提包 警飛象過河逮六旬賊送辦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣62歲張姓男子涉嫌社頭鄉挑選車內有提包的車輛，拿石頭砸破後座車窗玻璃竊取提包，車主修理車窗玻璃費用比損失還多，氣得報警，警方循線追查張男近日到桃園市訪友，北上逮捕他，警詢後今依毀損及竊盜罪嫌移送偵辦。

據了解，社頭鄉今年3月發生三件夜間停放路邊的轎車，遭砸破後座右側車窗之後拿走車內提包，車主頂多損失數百元，但修理車窗玻璃3千元起跳，高級一點的休旅車至少花費4千元，車主氣得七竅生煙，警方據報即成立專案小組，報請彰化地檢署指揮偵辦。

田中分局社頭分駐所獲報後，調閱相關監視器影像發現張男巡邏路邊車輛查看車內有無提包，若有，拿石頭熟練打擊後座車窗的四個邊角玻璃，玻璃碎裂，再伸手拿走提包，然後輕快騎腳踏車離去，作案過程都被錄下。

警方過濾分析比對畫面，認為張男涉嫌重大，進一步追查掌握行蹤，得知他近日到桃園市訪友，即聲請拘票及搜索票，北上到桃園市中壢區逮人，警詢後移送。田中分局長簡龍宏呼籲民眾離開汽、機車時，記得帶走車內財物，以免竊嫌乘機打破車窗或撬開置物箱竊取車內財物。

彰化縣田中警分局移送敲破車窗行竊財物的張嫌。圖／民眾提供
彰化縣田中警分局移送敲破車窗行竊財物的張嫌。圖／民眾提供
彰化縣田中警分局掌握張嫌敲破車窗行竊財物的證據。圖／民眾提供
彰化縣田中警分局掌握張嫌敲破車窗行竊財物的證據。圖／民眾提供

彰化 車主

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