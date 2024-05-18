高雄店員見單車嬤不斷出現眼前報警 警靠紙條找到家人

高雄80歲陳姓阿嬤前天下午1時許騎電動單車外出，迷途3小時，商家店員見阿嬤不斷出現在眼前，懷疑她迷路報警；警方獲報趕抵，阿嬤一問三不知，所幸在單車上發現一張購車收據，內有阿嬤丈夫的電話，順利幫助阿嬤返家。

鳳山警分局成功所警員雷陳杰、警員楊哲鴻前天下午4時許接獲位於中山東路一家飲料店員工報案，指稱一名阿嬤騎著電動自行車，一直出現在眼前，已經2、3個小時了，懷疑阿嬤迷路，請求警方協助。