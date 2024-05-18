法官賓士車遭上鎖警逮1人 不排除隨機犯案
士林地方法院歐姓法官所駕銀色賓士車近日遭人以鐵鍊上鎖，檢警追查犯嫌，昨透過監視器畫面鎖定至少4人案發期間曾接近賓士車，據悉警方今循線逮獲一名犯嫌，傳聞該嫌在士林、北投區多次失控滋事，與受害的歐姓法官素不相識，不排除隨機犯案，對此檢警午間低調不證實、不否認。
警方調查，士林地院刑事庭法官歐姓男子5月16日上午駕車到法院上班，將車輛停放法院停車場角落，下午5時下班後發現車輛左後輪被以鐵鍊上鎖，無法動彈，求助法警後，剪斷鐵鍊脫困離開。
士院人員與法警當晚11時許帶著鐵鍊前往轄區士林分局天母派出所報警，警方派員針對法院停車場及歐男座車進行採證，同步調閱監視器畫面追查，由於法院停車場寬闊，監視器所攝人影分析不易，直至昨晚過濾出前天至少4人曾接近賓士車，朝強制罪方向偵辦。
據悉，警方漏夜分析過濾相關影像，今天上午循線抓捕一名涉案男子，搜索行動持續中。外傳遭逮男子與歐姓法官並不認識，但長期情緒不穩，在士林、北投區已多次滋事，今年初曾無故破壞金融機構ATM提款機，是地方頭痛人物，未料這次對歐姓法官座車下手。
對此，警方午間不否認犯嫌落網，但強調「偵查不公開」，士林地檢也表示相關案件持續偵辦中，檢警皆低調不願證實說明案情。
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