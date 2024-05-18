520就職國宴移師台南 警方交通管制出爐

今年520第16任總統副總統就職國宴，首次移師台南舉辦，台南市警六分局為維護活動交通秩序與安全，規畫交通疏導管制措施，有關周邊道路實施彈性人、車管制時段及範圍，說明如下：

1、 管制時間：5月20日(周一)下午2時起至同日晚間12時止，視狀況提早或延後解除管制。

2、 管制範圍：台86線快速道路(灣裡交流道起至台南端止，交流道只下不上）、南區濱南路段(濱南路、灣裡路62巷口起至濱南路、鯤鯓路口止加強疏導)、南區安平港聯外道路(全段加強疏導)。

市警六分局指出，本次活動預期台86線快速道路及台17線將湧入車潮，建議用路人提前改道路線說明如下：

1、 台86線快速道路西行台南端往台南市區東西向車流：提前由台86線快速道路台南交流道出口匝道駛離，右行接二仁路二段，續行大同路三段往市區；或提前由台86線快速道路灣裡交流道出口匝道駛離，右行接永成路一段往市區。

2、 經台86線快速道路往國道1號南北向車流：改走台17甲線(明興路)道路或台1線(大同路)道路。