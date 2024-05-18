快訊

超冷血！台中古井嬰屍案 …健康男嬰竟遭狠父母活活溺死

4類人員深夜危勞津貼6月上路！估6.9萬人受惠

女大生60萬網購減肥食品遭詐 想退費反被恐嚇

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市一名女大學生想瘦身，看到網路減肥廣告，陸續匯出60萬元購買減肥食品，沒想到卻是詐騙，女大學生想退費，卻被對方恐嚇，女大學生立即報警處理。

台北市婦幼隊表示，網路時代，各式產品販賣廣告隨處可見，卻也潛藏詐騙危機。台北市警方3月接獲女大學生報案，她點閱網路上減重廣告，加入賣家的Line私下聯繫，賣家不斷吹噓產品效用，並鼓動女大生到超商付款取用試用品，試用無效果可全數退款。

女大生前後支付60萬9千多元，但女大生事後懷疑產品效果，打算辦理退貨退款時，賣家卻恐嚇要把女大生個資轉給公司「監督部」處理，暗示會有人找女大生算帳，女大生心生畏懼，向警方報案。

北市婦幼警察隊就此案例，前天到開平餐飲學校宣導類似詐騙手法，分享防範策略，以保護人身及財產安全。

警方指出，這類詐騙廣告大多鎖定學生族群，將名人影像移花接木，佯裝代言產品，誆稱能夠輕鬆瘦身、快速減肥，誘惑被害人輕信並願意花錢購買產品，交易方式又以超商取貨付款，避開家人知悉，當收到的產品與廣告宣稱不符因此察覺詐騙後，更不敢向家長求助。

北市婦幼隊提醒，網購任何產品應詳閱是否有成分及檢驗證明等標示，並致電檢驗公司確認真偽。有疑惑可撥打反詐騙165專線求證，也可上網搜尋「內政部警政署165全民防騙網」報案。

北市婦幼警至開平餐飲學校宣導防詐策略。記者廖炳棋/翻攝
北市婦幼警至開平餐飲學校宣導防詐策略。記者廖炳棋/翻攝

北市 廣告 詐騙

延伸閱讀

清華女大生眼尖發現國寶級人獸形玉玦 花蓮考古博物館將展出

Uber司機硬要女大生陪看夜景 他強吻摟抱又性侵還扯「是她搶錢包」

台南女大生住靈異大樓4年 畢展「鬼屋使用手冊」引話題

不講還以為是哪個女大生！朴信惠「0偽裝甜笑現身平溪」 34歲逆天童顏太誇張

相關新聞

高雄男子搭澎湖輪今晨落海失聯 澎湖展開海空搜索

澎湖輪昨夜由高雄駛返澎湖馬公港，今天清晨4點7分左右行經虎井海域，傳出有男子落海失聯，澎湖海巡隊及空警隊直昇機趕往展開海...

陸軍二支部美崙營區工程鷹架倒塌 6名工人受傷

陸軍二支部花蓮美崙營區正在進行司令台工程，今天上午9時許鷹架突然倒塌，造成多人壓傷受困，消防人員趕到，將6人送醫，其中3...

台中夫妻吵架她撂大18歲乾哥 拿鐵槌、甩棍打死老公

台中林姓人妻和邱姓先生、大她18歲的田姓乾哥同住，年初僅因細故和老公口角，林女、田男就合力持鐵鎚、甩棍及塑膠管等，朝邱男...

新竹頭前溪籠罩濃煙中 芎林堆木場大火延燒破萬平方公尺

新竹縣芎林鄉傳出雜木堆置場大火，因大量易燃木材不斷悶燒產生煙霧，籠罩頭前溪河谷，就連新竹市區都聞得到燒焦味，消防局出動大...

法官賓士車遭上鎖警逮1人　不排除隨機犯案

士林地方法院歐姓法官所駕銀色賓士車近日遭人以鐵鍊上鎖，檢警追查犯嫌，昨透過監視器畫面鎖定至少4人案發期間曾接近賓士車，據...

520就職國宴移師台南 警方交通管制出爐

今年520第16任總統副總統就職國宴，首次移師台南舉辦，台南市警六分局為維護活動交通秩序與安全，規畫交通疏導管制措施，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。