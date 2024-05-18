女大生60萬網購減肥食品遭詐 想退費反被恐嚇

台北市一名女大學生想瘦身，看到網路減肥廣告，陸續匯出60萬元購買減肥食品，沒想到卻是詐騙，女大學生想退費，卻被對方恐嚇，女大學生立即報警處理。

台北市婦幼隊表示，網路時代，各式產品販賣廣告隨處可見，卻也潛藏詐騙危機。台北市警方3月接獲女大學生報案，她點閱網路上減重廣告，加入賣家的Line私下聯繫，賣家不斷吹噓產品效用，並鼓動女大生到超商付款取用試用品，試用無效果可全數退款。

女大生前後支付60萬9千多元，但女大生事後懷疑產品效果，打算辦理退貨退款時，賣家卻恐嚇要把女大生個資轉給公司「監督部」處理，暗示會有人找女大生算帳，女大生心生畏懼，向警方報案。

北市婦幼警察隊就此案例，前天到開平餐飲學校宣導類似詐騙手法，分享防範策略，以保護人身及財產安全。

警方指出，這類詐騙廣告大多鎖定學生族群，將名人影像移花接木，佯裝代言產品，誆稱能夠輕鬆瘦身、快速減肥，誘惑被害人輕信並願意花錢購買產品，交易方式又以超商取貨付款，避開家人知悉，當收到的產品與廣告宣稱不符因此察覺詐騙後，更不敢向家長求助。