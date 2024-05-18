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高雄警遭控取締違停人行道貨車有貓膩 網酸：後台夠硬
高雄市左營區自由路一家公司貨車因長期違停占用人行道，住戶昨報警後，拍到離奇畫面，只見警車到場處理時，4輛貨車很有默契地一一駛離，員警才下車拍照，後貨車再駛回，過程被住戶拍下PO網，酸「後台夠硬」；警方指，貨車駕駛見員警到場時即駛離，並無放水情事。
網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，片中地點位於左營區自由四路一家民間公司，有住戶昨天上午11時42分許檢舉該家公司貨車長期占用人行道，通報警方後，警車到場處理。
影片中只見，4輛違停貨車見警車到來，隨即一一駛離，一名員警才從警車上下車拍照回報後離去，但原PO指，隨後貨車又一一駛回現場停放，質疑雙方有特殊默契存在、該家公司後台夠硬。
轄區左營警分局表示，經查該則網傳影片，博愛四路派出所員警當天獲報前往處理，但車主見到警方即將車輛駛離，並無影片中所指有放水一事。
警方強調，先前已針對該處違規停車現象計告發36件，日後會加強該處巡守勤務，對於違規行為，依法告發取締。
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