中橫公路關原段邊坡轎車翻覆燒黑 下方發現一具遺體

公路局太魯閣工務段人員昨天在台8線120.8公里處關原段施工時，發現路旁懸崖下方有一輛燒毀的小客車，警方獲報到場查看，發現車輛四輪朝天翻覆，一名男子被壓在車下已經死亡。警方初步調查，死者為失蹤近2個月的42歲張姓男子，監視器影像顯示該車最後於3月25日凌晨行經距該路段約6公里的合歡派出所，警方今天將會同消防局火災調查科上山釐清事故原因。

台8線中橫公路關原段正在進行邊坡災害復建工程，一名工人昨天上午8時許，意外看到路旁懸崖下方約100公尺處，有一輛燒得焦黑的自小客車，四輪朝天翻覆，立即報警。

新城警分局合歡派出所獲報到場，在車輛下方發現一具遺體，追查車號發現疑是張姓男子。張男行蹤不明，他的家屬曾於3月27日向台中警方報案失蹤。

因該處為陡峭邊坡，消防局特搜大隊人員協助將死者打包後，拉抬至路邊，交由警方處理。

新城警方調閱監視器影像，發現該輛車最後身影於3月25日凌晨零時許，沿台8線往東前進，行經合歡派出所前，距離事故路段約6公里；已通知張男在台中的家屬前來確認。