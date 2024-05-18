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中橫公路關原段邊坡轎車翻覆燒黑 下方發現一具遺體

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

公路局太魯閣工務段人員昨天在台8線120.8公里處關原段施工時，發現路旁懸崖下方有一輛燒毀的小客車，警方獲報到場查看，發現車輛四輪朝天翻覆，一名男子被壓在車下已經死亡。警方初步調查，死者為失蹤近2個月的42歲張姓男子，監視器影像顯示該車最後於3月25日凌晨行經距該路段約6公里的合歡派出所，警方今天將會同消防局火災調查科上山釐清事故原因。

台8線中橫公路關原段正在進行邊坡災害復建工程，一名工人昨天上午8時許，意外看到路旁懸崖下方約100公尺處，有一輛燒得焦黑的自小客車，四輪朝天翻覆，立即報警。

新城警分局合歡派出所獲報到場，在車輛下方發現一具遺體，追查車號發現疑是張姓男子。張男行蹤不明，他的家屬曾於3月27日向台中警方報案失蹤。

因該處為陡峭邊坡，消防局特搜大隊人員協助將死者打包後，拉抬至路邊，交由警方處理。

新城警方調閱監視器影像，發現該輛車最後身影於3月25日凌晨零時許，沿台8線往東前進，行經合歡派出所前，距離事故路段約6公里；已通知張男在台中的家屬前來確認。

警方表示，事故路段為易落石區且經常起霧，今天將與火調科人員上山共同釐清事故原因。

花蓮縣消防局特搜大隊人員協助將死者遺體打包，搬抬至路面。圖／特搜大隊提供
花蓮縣消防局特搜大隊人員協助將死者遺體打包，搬抬至路面。圖／特搜大隊提供
台8線中橫公路120.8公里處關原路段，發現一輛燒得焦黑、四輪朝天的小客車，車下發現一具遺體。圖／警方提供
台8線中橫公路120.8公里處關原路段，發現一輛燒得焦黑、四輪朝天的小客車，車下發現一具遺體。圖／警方提供

中橫公路 失蹤 監視器

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