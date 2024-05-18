聽新聞
test
0:00 / 0:00
中橫公路關原段邊坡轎車翻覆燒黑 下方發現一具遺體
公路局太魯閣工務段人員昨天在台8線120.8公里處關原段施工時，發現路旁懸崖下方有一輛燒毀的小客車，警方獲報到場查看，發現車輛四輪朝天翻覆，一名男子被壓在車下已經死亡。警方初步調查，死者為失蹤近2個月的42歲張姓男子，監視器影像顯示該車最後於3月25日凌晨行經距該路段約6公里的合歡派出所，警方今天將會同消防局火災調查科上山釐清事故原因。
台8線中橫公路關原段正在進行邊坡災害復建工程，一名工人昨天上午8時許，意外看到路旁懸崖下方約100公尺處，有一輛燒得焦黑的自小客車，四輪朝天翻覆，立即報警。
新城警分局合歡派出所獲報到場，在車輛下方發現一具遺體，追查車號發現疑是張姓男子。張男行蹤不明，他的家屬曾於3月27日向台中警方報案失蹤。
因該處為陡峭邊坡，消防局特搜大隊人員協助將死者打包後，拉抬至路邊，交由警方處理。
新城警方調閱監視器影像，發現該輛車最後身影於3月25日凌晨零時許，沿台8線往東前進，行經合歡派出所前，距離事故路段約6公里；已通知張男在台中的家屬前來確認。
警方表示，事故路段為易落石區且經常起霧，今天將與火調科人員上山共同釐清事故原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言