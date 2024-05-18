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新竹頭前溪籠罩濃煙中 芎林堆木場大火延燒破萬平方公尺

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣芎林鄉傳出雜木堆置場大火，因大量易燃木材不斷悶燒產生煙霧，籠罩頭前溪河谷，就連新竹市區都聞得到燒焦味，消防局出動大批人車灌救仍難以撲滅，消防人員指出因木材乾燥，將輪流派水車灑水避免悶燒擴大。

新竹縣消防局表示，雜木堆置場昨天上午7時許先發生小規模起火，疑似近日天氣乾燥、多日未雨，使得木材自燃，沒想到白天才控制住，昨晚9時許又傳出復燃，至今天上午燃燒面積已經達1萬平方公尺以上，消防局已派16輛救災車到場灌救。

據了解，近日新竹天氣乾燥，近3天濕度更一度降至9%，沒想到昨天就傳雜木堆置場起火，消防人員研判可能是木材自燃，但起火原因仍無法肯定需釐清，不過木材燃燒的煙霧瀰漫芎林、竹北及竹東等地，就連新竹市區都籠罩在白煙之中。

民眾指出，從今天凌晨就能聞到空氣中濃濃燒焦味，像是燒稻草的味道。天亮後也能看到起火的雜木堆置場騰起大量白煙，藍天被白煙遮蔽，頭前溪河谷就像蒙上一層厚重的煙霾，能見度十分低，空汙情況十分嚴重。

芎林鄉雜木堆置場發生大火，濃濃白煙竄升天際，燒焦味飄散方圓數公里。圖／讀者提供
芎林鄉雜木堆置場發生大火，濃濃白煙竄升天際，燒焦味飄散方圓數公里。圖／讀者提供

新竹 火災

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