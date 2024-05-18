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台中夫妻吵架她撂大18歲乾哥 拿鐵槌、甩棍打死老公

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓人妻和邱姓先生、大她18歲的田姓乾哥同住，年初僅因細故和老公口角，林女、田男就合力持鐵鎚、甩棍及塑膠管等，朝邱男圍毆痛打一頓，釀對方因遭鈍器攻擊、大面積皮下出血，救護車到場時就已經沒了呼吸心跳搶救仍不治，檢方依傷害致死罪嫌起訴林女、田男。

檢警調查，林女（26歲）和邱姓先生、田姓乾哥（44歲）同住大雅區租屋處，今年1月11日下午5點多3人因細故發生口角，林女竟夥同田男，分別持塑膠管、甩棍及鐵鎚，合力朝她先生痛毆攻擊。

邱男以一擋二無法抵抗，包括頭部、脖子及身體四肢都被打到傷痕累累，由於傷口面積廣泛多處皮下出血，邱晚間6點半整個人就失去意識倒地昏迷。

後來急救人員直至晚間7點半才獲報，趕赴現場時發現邱男已經呈現無意識，且失去呼吸心跳狀態，立即施予急救送醫，但醫院發現邱男遭受鈍物毆擊多處損傷，加上大片皮下出血又併發橫紋肌溶解，當晚8點多就宣告不治。

檢方獲報相驗遺體，見邱男傷勢明顯有異，指揮警方偵辦查出竟是邱的妻子及乾哥痛下毒手，偵結依家暴傷害致死罪嫌起訴2人，移審後將由台中地院國民法官法庭審理。

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林姓人妻和邱姓先生口角，竟和大她18歲的田姓乾哥，一同將邱男活活打死。示意圖／ingimage
林姓人妻和邱姓先生口角，竟和大她18歲的田姓乾哥，一同將邱男活活打死。示意圖／ingimage

國民法官 意識 老公

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