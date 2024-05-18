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陸軍二支部美崙營區工程鷹架倒塌 6名工人受傷

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

陸軍二支部花蓮美崙營區正在進行司令台工程，今天上午9時許灌漿時，鷹架突然倒塌，造成多人壓傷受困，消防人員趕到將6人送醫，其中4個人擦挫傷較嚴重，幸好都沒有生命危險。縣府社會局獲報後，協助業者向職安署北區分署通報勞安事件。

二支部美崙營區正進行大規模新建工程，營造商為興安工程，今天上午9時33分新建司令台正進行屋頂灌漿作業，已搭到3層樓高的鷹架突然倒塌，現場有人被倒塌的鷹架壓住受困，也有人自行逃出。

花蓮縣消防局獲報，出動北埔、美崙、自強、仁里、吉安等分隊及特搜大隊，共10車19人到場搶救，發現有9名工人遭倒塌的鷹架、鋼筋壓傷，立即將傷者脫困到安全地方急救，其中4人較嚴重有擦、挫傷，意識均清醒，分別送往衛福部花蓮醫院、門諾醫院及花蓮慈濟醫院急救。

縣府社會處長陳加富表示，已接獲通報，會協助業主向職業安全衛生署北區分署通報，後續也會協助受傷的勞工爭取應有權益。

陸軍花東防衛指揮部在事發後2個小時發布新聞稿指出，施工時發生鷹架倒塌造成6名施工人員受傷，單位立即封鎖現場，並協助傷員送醫。

花防部指出，將依法、依約要求專案管理公司及營造商，按職安法接受相關單位調查，釐清肇案責任；另持續要求合約廠商落實各項風險管控作為，確維工安紀律。

陸軍二支部花蓮美崙營區工程鷹架倒塌，造成6名工人受傷。圖／民眾提供
陸軍二支部花蓮美崙營區工程鷹架倒塌，造成6名工人受傷。圖／民眾提供
陸軍二支部花蓮美崙營區工程鷹架倒塌，造成6名工人受傷。圖／民眾提供
陸軍二支部花蓮美崙營區工程鷹架倒塌，造成6名工人受傷。圖／民眾提供

花蓮 衛生署 陸軍

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