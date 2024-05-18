快訊

美式跟拿鐵哪個比較傷胃？每早一杯咖啡「少做1件事」竟致胃潰瘍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樹林男接到女同事暗示照片 嚇到趕緊報警

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區日前有1名男子，突然在LINE接到女同事傳訊息說經濟壓力很大，還貼強烈暗示的照片給他便已讀不回，嚇得趕緊報案。幸好警方迅速發動搜索，1個多小時之後找到人，送醫化解危機。

樹林警分局三多派出所警員林欣儀、潘旻宏，13日巡邏時接獲勤務中心通報，立即聯繫報案人，得知緊急協尋的婦人平日騎機車代步，迅速查詢車號調閱車輛動向，發現婦人剛往山區騎去。

警方馬上加派人力並通報消防隊協助入山搜索，1個多小時之後，終於在某公園登山步道旁，找到臥倒在樹叢中的婦人，意識清醒，趕緊交由救護車送醫診治，幸無大礙。家屬和報案人趕到醫院陪伴，同時頻頻向警方致謝。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

婦人臥倒登山步道旁的樹叢中被尋獲，意識清醒，消防隊員和員警帶她下山，安撫後交由救護車送醫診治，幸無大礙。記者林昭彰／翻攝
婦人臥倒登山步道旁的樹叢中被尋獲，意識清醒，消防隊員和員警帶她下山，安撫後交由救護車送醫診治，幸無大礙。記者林昭彰／翻攝
消防隊員在登山步道旁，找到臥倒樹叢中的婦人，意識清醒，趕緊交由救護車送醫診治，幸無大礙。記者林昭彰／翻攝
消防隊員在登山步道旁，找到臥倒樹叢中的婦人，意識清醒，趕緊交由救護車送醫診治，幸無大礙。記者林昭彰／翻攝

生命線

延伸閱讀

噪音車擾民！警聯手環保局取締　今年通報471件擅改違噪車

連署送米酒！郭台銘新北樹林、三重連署站負責人緩起訴

「霸王花」女神胡慧中攜女返台 小樹林裡跳躍奔跑圓多年心願

女同事幾歲才能叫「姐」？ 內行人曝職場生存關鍵

相關新聞

高雄男子搭澎湖輪今晨落海失聯 澎湖展開海空搜索

澎湖輪昨夜由高雄駛返澎湖馬公港，今天清晨4點7分左右行經虎井海域，傳出有男子落海失聯，澎湖海巡隊及空警隊直昇機趕往展開海...

陸軍二支部美崙營區工程鷹架倒塌 6名工人受傷

陸軍二支部花蓮美崙營區正在進行司令台工程，今天上午9時許鷹架突然倒塌，造成多人壓傷受困，消防人員趕到，將6人送醫，其中3...

台中夫妻吵架她撂大18歲乾哥 拿鐵槌、甩棍打死老公

台中林姓人妻和邱姓先生、大她18歲的田姓乾哥同住，年初僅因細故和老公口角，林女、田男就合力持鐵鎚、甩棍及塑膠管等，朝邱男...

新竹頭前溪籠罩濃煙中 芎林堆木場大火延燒破萬平方公尺

新竹縣芎林鄉傳出雜木堆置場大火，因大量易燃木材不斷悶燒產生煙霧，籠罩頭前溪河谷，就連新竹市區都聞得到燒焦味，消防局出動大...

樹林男接到女同事暗示照片 嚇到趕緊報警

新北市樹林區日前有1名男子，突然在LINE接到女同事傳訊息說經濟壓力很大，還貼強烈暗示的照片給他便已讀不回，嚇得趕緊報案...

整車細沙從板橋運往內湖 砂石車疑過彎太快翻車撞護欄

高姓男子今早從新北市板橋區駕車載運砂石前往台北市內湖區施工，行經中興橋進入環河南路引道時突失控翻車，高男全身擦挫傷，所幸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。