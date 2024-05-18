聽新聞
test
0:00 / 0:00
樹林男接到女同事暗示照片 嚇到趕緊報警
新北市樹林區日前有1名男子，突然在LINE接到女同事傳訊息說經濟壓力很大，還貼強烈暗示的照片給他便已讀不回，嚇得趕緊報案。幸好警方迅速發動搜索，1個多小時之後找到人，送醫化解危機。
樹林警分局三多派出所警員林欣儀、潘旻宏，13日巡邏時接獲勤務中心通報，立即聯繫報案人，得知緊急協尋的婦人平日騎機車代步，迅速查詢車號調閱車輛動向，發現婦人剛往山區騎去。
警方馬上加派人力並通報消防隊協助入山搜索，1個多小時之後，終於在某公園登山步道旁，找到臥倒在樹叢中的婦人，意識清醒，趕緊交由救護車送醫診治，幸無大礙。家屬和報案人趕到醫院陪伴，同時頻頻向警方致謝。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言