樹林男接到女同事暗示照片 嚇到趕緊報警

新北市樹林區日前有1名男子，突然在LINE接到女同事傳訊息說經濟壓力很大，還貼強烈暗示的照片給他便已讀不回，嚇得趕緊報案。幸好警方迅速發動搜索，1個多小時之後找到人，送醫化解危機。

樹林警分局三多派出所警員林欣儀、潘旻宏，13日巡邏時接獲勤務中心通報，立即聯繫報案人，得知緊急協尋的婦人平日騎機車代步，迅速查詢車號調閱車輛動向，發現婦人剛往山區騎去。

警方馬上加派人力並通報消防隊協助入山搜索，1個多小時之後，終於在某公園登山步道旁，找到臥倒在樹叢中的婦人，意識清醒，趕緊交由救護車送醫診治，幸無大礙。家屬和報案人趕到醫院陪伴，同時頻頻向警方致謝。

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