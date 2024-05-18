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整車細沙從板橋運往內湖 砂石車疑過彎太快翻車撞護欄

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

高姓男子今早從新北市板橋區駕車載運砂石前往台北市內湖區施工，行經中興橋進入環河南路引道時突失控翻車，高男全身擦挫傷，所幸送醫後無生命危險，也未波及他人，警方介入確定高男酒測值為0，初判高男因不熟路狀、過彎車速過快釀禍。

警方調查，42歲高男今早從新北市板橋區某砂石場駕駛砂石車，載運細沙開往台北市內湖區工地準備施工，上午7時許行經連接雙北的中興橋，在下環河南路引道時突然失控翻車，車輛撞擊路邊護欄，車頭變形毀損。

台北市消防局獲報派員到場，發現高男被車輛方向盤卡在駕駛座內，無法脫離，以機具切開車門後救出高男，他全身受擦挫傷，所幸意識清楚，無生命危險，送往台大醫院治療。

轄區萬華分局警方介入調查，發現高男酒測值為0，初判高男是因不熟路況，進入下橋引道時，過彎車過快，煞車不及所以翻車衝撞引道護欄照，確切事故原因仍待調查釐清。

42歲高男今早從新北市板橋區公司駕駛砂石車，載運細沙開往台北市內湖區工地準備施工，上午7時許行經連接雙北的中興橋，在下環河南路引道時突然失控翻車。記者李隆揆／翻攝
42歲高男今早從新北市板橋區公司駕駛砂石車，載運細沙開往台北市內湖區工地準備施工，上午7時許行經連接雙北的中興橋，在下環河南路引道時突然失控翻車。記者李隆揆／翻攝
42歲高男今早從新北市板橋區公司駕駛砂石車，載運細沙開往台北市內湖區工地準備施工，上午7時許行經連接雙北的中興橋，在下環河南路引道時突然失控翻車。記者李隆揆／翻攝
42歲高男今早從新北市板橋區公司駕駛砂石車，載運細沙開往台北市內湖區工地準備施工，上午7時許行經連接雙北的中興橋，在下環河南路引道時突然失控翻車。記者李隆揆／翻攝
42歲高男今早從新北市板橋區公司駕駛砂石車，載運細沙開往台北市內湖區工地準備施工，上午7時許行經連接雙北的中興橋，在下環河南路引道時突然失控翻車。記者李隆揆／翻攝
42歲高男今早從新北市板橋區公司駕駛砂石車，載運細沙開往台北市內湖區工地準備施工，上午7時許行經連接雙北的中興橋，在下環河南路引道時突然失控翻車。記者李隆揆／翻攝

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