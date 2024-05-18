向友人借款2萬被挪用 南科男異想天開謊報遭竊判拘役

台南42歲蘇姓男子因積欠友人2萬元，原定去年3月中旬償還遭他挪用，卻向南科警察謊報其機車停放在南科七路停車場，放在置物箱內現金3萬元遭竊，好向友人交代，警方調閱監視器未見竊賊蹤影，3度約詢他後只能全盤托出。法官認他犯未指定犯人誣告罪處拘役20日。

檢警調查，蘇當時因家裡急需用錢及清償其他借款債務，將已準備好欲還友人款項先行挪用，致無法依約償還借款，他異想天開想向友人交代並請求延期還款，去年3月19日下午至保安警察第二總隊第一大隊第二中隊西拉雅分隊謊報。

他指稱，3月13日8時許，將機車停放在台南善化南科七路廣停二停車場，同日晚間8時許，發現放在置物箱側背包內現金3萬元遭竊。警方費功夫調閱監視器，遍尋竊賊未果，4月5日晚間通知他製作第2次筆錄時，堅稱現金遭竊，強調「我並沒有將該3萬元花掉後，向警方謊報遭竊」。

直至4月9日晚間，南科小隊通知他製作第3次筆錄時，才坦承之前報案內容不實在。

台南地院指出，蘇明知其財物並未失竊，卻向警方報案謊稱遭竊，致使刑事偵查機關浪費無益資源，進行調查其所誣指的犯罪情節，對國家司法權行使，易致生錯誤結果，惟他後來在警員詢問時已自白犯行，使偵查機關不致續為無謂偵查，所生危害尚非至鉅。