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國一365.8K九如段轎車翻 駕駛幸輕傷！警教這招保平安

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國道一號365.8公里高雄九如路段，今天上午8時10分許發生轎車翻覆意外，國道警指出，林姓男子駕車時疑左後輪意外爆胎，一時心慌緊急煞停並扭動方向盤，緊接著，車輛失控自撞內側護欄，整車翻肚橫躺內側兩車道上，造成車潮回堵，但林男奇蹟式獲救，僅輕傷。

「這起事故為單車翻車！」國道公路警察局表示，初判這起車禍為轎車左後輪爆胎引起；而從地面明顯留下的煞車痕跡，可見，林當下一發現，應嚇出一身冷汗，下意識右踩煞車，不慎自撞後發生翻覆意外。

資深國道警表示，若國道行駛中車輪意外「爆胎」，只能想辦法行駛或滑行至如路肩安全處所，若無可避免停在車道上無法移動，儘速下車擺放三角故障標誌時，必須全神貫注後方有無來車，避免二次車禍造成憾事。

「心慌煞停，在所難免！」警接著表示，用路人常會下意識腳踩煞車避免衝撞，但警提醒，此時若扭轉方向盤，恐怕導致翻車意外，因格外注意。

由於，這起事故雖發生在上午8時，今天正好是周末假期並非平日上班尖峰時段，國道公路警察局指出，撞車後駕駛林男幸運脫困，初步檢查僅手部擦傷。

國一高雄九如段轎車爆胎翻覆，所幸駕駛平安。記者古和純／翻攝
國一高雄九如段轎車爆胎翻覆，所幸駕駛平安。記者古和純／翻攝
國一高雄九如段轎車爆胎翻覆，所幸駕駛平安。記者古和純／翻攝
國一高雄九如段轎車爆胎翻覆，所幸駕駛平安。記者古和純／翻攝

國道 自撞 車禍 車道

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