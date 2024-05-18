高雄男子搭澎湖輪今晨落海失聯！澎湖展開海空搜索

澎湖輪昨夜由高雄駛返澎湖馬公港，今天清晨4點7分左右行經虎井海域，傳出有男子落海失聯，澎湖海巡隊及空警隊直昇機趕往展開海空搜索，仍在協尋中，是澎湖輪去年開航以來，首起旅客落海失蹤案。

澎湖海巡隊表示，今晨6點多獲報，清晨4點7分左右有名搭乘澎湖輪旅客在虎井東南7浬（23-23N 119-38E）落海失聯，經查這名乘客姓陳，現年65歲，著黑褲子及長衣，住在高雄市三民區，落海原因，仍待進一步調查釐清。

海巡隊初步了解，今晨6時多船班要靠岸時，有船員發現甲板上有東西察覺有異，並立即調閱監視器，驚見乘客約在凌晨4點多落海。已派遣線上10066艇及3519艇前往搜尋，國家搜救中心空警隊直昇機也加入搜索。