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高雄男子搭澎湖輪今晨落海失聯！澎湖展開海空搜索

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高雄男子搭澎湖輪今晨落海失聯 澎湖展開海空搜索

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

澎湖輪昨夜由高雄駛返澎湖馬公港，今天清晨4點7分左右行經虎井海域，傳出有男子落海失聯，澎湖海巡隊及空警隊直昇機趕往展開海空搜索，仍在協尋中，是澎湖輪去年開航以來，首起旅客落海失蹤案。

澎湖海巡隊表示，今晨6點多獲報，清晨4點7分左右有名搭乘澎湖輪旅客在虎井東南7浬（23-23N 119-38E）落海失聯，經查這名乘客姓陳，現年65歲，著黑褲子及長衣，住在高雄市三民區，落海原因，仍待進一步調查釐清。

海巡隊初步了解，今晨6時多船班要靠岸時，有船員發現甲板上有東西察覺有異，並立即調閱監視器，驚見乘客約在凌晨4點多落海。已派遣線上10066艇及3519艇前往搜尋，國家搜救中心空警隊直昇機也加入搜索。

澎湖輪於去年9月5日自高雄首航馬公，目前時值澎湖國際花火節觀光旺季，空機票一票難求，夜航行程因可省一晚住宿費，廣受歡迎，不料卻傳出首宗乘客落海事件。

澎湖輪夜航航班傳有男子落海失聯，澎湖海巡隊展開搜索。圖／澎湖海巡隊提供
澎湖輪夜航航班傳有男子落海失聯，澎湖海巡隊展開搜索。圖／澎湖海巡隊提供

海巡 澎湖 馬公

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