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法官賓士車遭鐵鍊上鎖 警鎖定4人

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

士林地院法警長（左）配合鑑識人員（右）偵辦。記者李隆揆／攝影
士林地院法警長（左）配合鑑識人員（右）偵辦。記者李隆揆／攝影

士林地方法院刑事庭歐姓法官銀色賓士車，前天被發現遭人以鐵鍊鎖住右後輪，由於事發地點就在法院，恐嚇、挑釁意味濃厚，警方獲報過濾相關監視器，鎖定至少四人曾靠近賓士車，循線追查中，昨天派員對車輛採證，全案朝強制罪偵辦。

警方調查，歐男前天上午駕車至法院，車輛停放在法院停車場東北角落，下午五時許下班時，驚見車輛右後車輪被以鐵鍊鎖上，無法動彈，向法警求助後，剪斷鐵鍊脫困，法警深夜帶鐵鍊前往士林分局報案。

監視器畫面顯示，前天上午、下午皆有不明人影曾接近法官的賓士車，初步過濾至少四人經過賓士車，但由於法院停車場廣闊，監視器拍攝範圍有限，所攝人影分析不易，警方持續過濾中。

員警前晚赴士林地院停車場勘查時，歐男已駕車離開，警方昨天再次派出鑑識人員回到法院，針對座車拍照採證。據悉，證物鐵鍊及法官座車外部皆未採到可疑指紋，不排除犯嫌戴手套犯案。

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