聽新聞
test
0:00 / 0:00
法官賓士車遭鐵鍊上鎖 警鎖定4人
士林地方法院刑事庭歐姓法官銀色賓士車，前天被發現遭人以鐵鍊鎖住右後輪，由於事發地點就在法院，恐嚇、挑釁意味濃厚，警方獲報過濾相關監視器，鎖定至少四人曾靠近賓士車，循線追查中，昨天派員對車輛採證，全案朝強制罪偵辦。
警方調查，歐男前天上午駕車至法院，車輛停放在法院停車場東北角落，下午五時許下班時，驚見車輛右後車輪被以鐵鍊鎖上，無法動彈，向法警求助後，剪斷鐵鍊脫困，法警深夜帶鐵鍊前往士林分局報案。
監視器畫面顯示，前天上午、下午皆有不明人影曾接近法官的賓士車，初步過濾至少四人經過賓士車，但由於法院停車場廣闊，監視器拍攝範圍有限，所攝人影分析不易，警方持續過濾中。
員警前晚赴士林地院停車場勘查時，歐男已駕車離開，警方昨天再次派出鑑識人員回到法院，針對座車拍照採證。據悉，證物鐵鍊及法官座車外部皆未採到可疑指紋，不排除犯嫌戴手套犯案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言