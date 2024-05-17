聽新聞
test
0:00 / 0:00
身體不適+不熟路況！新北消防員開勘災車過頭到宜蘭 自撞山壁送醫
新北市消防局第六大隊平溪分隊黃姓隊員，今天中午駕駛勘災車要到貢寮分隊，卻開過頭開到台二線120公里處宜蘭路段，在路中一度停下、逆向行駛、左右搖晃，最後再自撞到山壁被送醫。第六大隊派員到醫院關心及了解，指並未酒駕、服藥，因路況不熟及身體不適才會自撞山壁受傷，目前仍住院觀察。
消防局對此車禍，查證了解得知，平溪消防分隊黃姓隊員今天中午駕駛一輛勘災車，原本要到新北市貢寮分隊處理業務，但開過頭開到台二線宜蘭路段，約在120公里附近，車子失控行駛，過程全被後方車子行車記錄器拍下。
消防局說，根據行車記錄器顯示，勘災車先是停在路中，後來有一輛砂石車繞過勘災車，勘災車接著又起步往前開，但左搖右晃跨過雙黃線，逆向行駛到對向車道，對向車趕緊往右靠才沒撞上，勘災車後來又繞回自己車道往前開，過程險象環生。最後自撞山壁，揚起一片黃沙，被送醫救治。
第六大隊今晚表示，已派員到醫院關心協助及了解，黃姓隊員是要到貢寮分隊辦業務，但開過頭到宜蘭，並未酒駕、服藥，因路況不熟及身體不適才會自撞山壁受傷，目前仍住院觀察中。勘災車車頭有受損，一切依規定處置。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言