身體不適+不熟路況！新北消防員開勘災車過頭到宜蘭 自撞山壁送醫

新北市消防局第六大隊平溪分隊黃姓隊員，今天中午駕駛勘災車要到貢寮分隊，卻開過頭開到台二線120公里處宜蘭路段，在路中一度停下、逆向行駛、左右搖晃，最後再自撞到山壁被送醫。第六大隊派員到醫院關心及了解，指並未酒駕、服藥，因路況不熟及身體不適才會自撞山壁受傷，目前仍住院觀察。

消防局對此車禍，查證了解得知，平溪消防分隊黃姓隊員今天中午駕駛一輛勘災車，原本要到新北市貢寮分隊處理業務，但開過頭開到台二線宜蘭路段，約在120公里附近，車子失控行駛，過程全被後方車子行車記錄器拍下。

消防局說，根據行車記錄器顯示，勘災車先是停在路中，後來有一輛砂石車繞過勘災車，勘災車接著又起步往前開，但左搖右晃跨過雙黃線，逆向行駛到對向車道，對向車趕緊往右靠才沒撞上，勘災車後來又繞回自己車道往前開，過程險象環生。最後自撞山壁，揚起一片黃沙，被送醫救治。