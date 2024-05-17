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偷機車撞見車主！高雄61歲男拉扯後奔跑跌倒 疑罕見皮膚病出血送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄翁姓男子今天下午涉嫌偷機車，又折返偷車地附近正巧撞見車主；女車主與他拉扯呼救，旁人圍住他，直到警方到場，他趁隙要跑又跌倒出血，警、消將他送醫，查辦他竊盜罪嫌。

今天下午3時50分許，翁姓男子（61歲）在高雄市新興區中山一路與河男南二路口附近，涉嫌偷走蘇姓女子（42歲）的機車，蘇女發現機車遇竊，找親友騎車找車，約半小時後，撞見翁男折返原處，蘇女才報警不讓他離開。

員警到場前，翁男和蘇女拉扯，旁人見狀也上前幫忙。員警趕到，翁男趁隙掙脫狂奔，不久突然身體不穩跌倒，身體多處擦挫傷，雙手出血。警方通報消防局，派救護車將翁男送醫，才知道他疑有罕見皮膚病，皮膚一經拉扯就可能脫皮出血。

翁男就醫後，警方依現行犯逮捕他。翁男稱，看見有人可疑，才騎走機車繞了一下，才又騎回機車，他不知道得什麼皮膚病，警方依竊盜罪嫌將他移送法辦。

據悉，有種表皮溶解水皰症，又被稱為「泡泡龍症」，是一種罕見疾病，患者皮膚脆弱，形成水泡或血皰，稍微摩擦就破皮。

翁姓男子涉偷車跌倒後，疑罕見疾病出血送醫。圖／讀者提供
翁姓男子涉偷車跌倒後，疑罕見疾病出血送醫。圖／讀者提供

竊盜 車主

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