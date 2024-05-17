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影／國3九如路段廂型車疑輪胎鎖死 車輛起火駕駛逃出、乘客燒傷
鄭姓男子駕駛自用小型廂型車，今天下午行經國道3屏東縣九如段南下車道時，疑因輪胎鎖死導致車輛起火燃燒，鄭緊急停靠外側路肩後逃出無恙，坐副駕駛座的蕭姓男子輕微燒燙傷，送高雄義大醫院治療，警消人員到場迅速將火勢撲滅，起火原因由屏東縣消防局火調人員鑑定調查。
公路警察第5公路警察大隊說，21歲的鄭姓廂型車駕駛行經該路段時，自稱是輪胎鎖死導致車起火燃燒，停在外側路肩後逃下車，25歲乘客蕭姓男子燙傷送醫治療，警方下午1時半接獲報案，火勢於1時58分撲滅，現場於2時12分排除；呼籲用路人車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查油、水、煞車、輪胎、燈光等，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人之安全。
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