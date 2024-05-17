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欠車貸63萬未還搶車！37歲男把車從五股開到信義區落網 警帶回調查釐清

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
連姓男子車貸未繳車被拖回保管場，今天下午他到五股保管場理論把車開走，警循線於北市逮捕帶回調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
連姓男子車貸未繳車被拖回保管場，今天下午他到五股保管場理論把車開走，警循線於北市逮捕帶回調查釐清。記者曾伯愷／翻攝

連姓男子疑繳不出63萬車貸，車被拖回新北市五股區一處保管場停放。今天中午連男隻身前往保管場理論，還直接把車開走，警方追捕1小時，於今天下午在北市景勤2號公園旁一棟社區地下停車場攔獲，但未查獲槍枝。稍早警帶回連男查辦，面對媒體詢問，連男不發一語。

據了解，連姓男子（37歲）自營白木耳露生意，他向一間中租公司貸款95萬，以趨近230萬元，購買福特野馬5.0GT雙門外匯車，近幾個月來連男疑似無力還清剩餘63萬本金，中租公司多次催繳未果，派人直接把車拖回新北市五股區新五路二段一處保管場停放。

下午12時42分左右，連男手拿一杯咖啡出現在新北市五股區保管場找人理論，過程中，連男無視中租員工阻擋直接把車開走，保管場員工以「有男子持槍強搶車子」向警報案，蘆洲警方趕緊發動線上警網攔截圍捕。

連男搶車後一路沿著新五路往新莊方向，隨即開上國一五股匝道往北方向逃逸。今天下午1時43分左右，北市警方循線在北市信義區「景勤2號公園」旁一棟建物地下停車場逮人，當場查扣連男強搶的外匯車，但並未查獲保管場員工所指稱的「槍枝」。

稍早，管理員改口「看錯持槍」蘆洲警方則帶回連男返回警分局查辦，面對大批守候的媒體詢問，連男面有難色不發一語，後續警朝恐嚇、強制等罪嫌偵辦。

連姓男子車貸未繳車被拖回保管場，今天下午他到五股保管場理論把車開走，警循線於北市逮捕帶回調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
連姓男子車貸未繳車被拖回保管場，今天下午他到五股保管場理論把車開走，警循線於北市逮捕帶回調查釐清。記者曾伯愷／翻攝

連姓男子車貸未繳車被拖回保管場，今天下午他到五股保管場理論把車開走，警循線於北市逮捕帶回調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
連姓男子車貸未繳車被拖回保管場，今天下午他到五股保管場理論把車開走，警循線於北市逮捕帶回調查釐清。記者曾伯愷／翻攝

連姓男子車貸未繳車被拖回保管場，今天下午他到五股保管場理論把車開走，警循線於北市逮捕帶回調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
連姓男子車貸未繳車被拖回保管場，今天下午他到五股保管場理論把車開走，警循線於北市逮捕帶回調查釐清。記者曾伯愷／翻攝

連姓男子車貸未繳車被拖回保管場，今天下午他到五股保管場理論把車開走，警循線於北市逮捕帶回調查釐清。記者曾伯愷／攝影
連姓男子車貸未繳車被拖回保管場，今天下午他到五股保管場理論把車開走，警循線於北市逮捕帶回調查釐清。記者曾伯愷／攝影

連姓男子車貸未繳車被拖回保管場，今天下午他到五股保管場理論把車開走，警循線於北市逮捕帶回調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
連姓男子車貸未繳車被拖回保管場，今天下午他到五股保管場理論把車開走，警循線於北市逮捕帶回調查釐清。記者曾伯愷／翻攝

連姓男子車貸未繳車被拖回保管場，今天下午他到五股保管場理論把車開走，警循線於北市逮捕帶回調查釐清。記者曾伯愷／攝影
連姓男子車貸未繳車被拖回保管場，今天下午他到五股保管場理論把車開走，警循線於北市逮捕帶回調查釐清。記者曾伯愷／攝影

恐嚇 槍枝

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