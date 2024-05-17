台北市大稻江獅子會捐贈新北消防災勤勘查車救護器材

新北市消防局第一救災救護大隊板橋中隊高階救護機動支援隊今天獲台北市大稻江獅子會榮譽副總監鄭聰江捐贈災情勘查車一輛及救護器材一批，新北消防局副局長陳國忠代表受贈並回贈感謝狀及紀念品，感謝其善行義舉。

新北市消防局指出，榮譽副總監鄭聰江自1985年白手起家，創立慈恩園寶塔並加入國際獅子會，十分熱心公益，曾多次捐贈緊急救護相關車輛及設備器材外，也對全台灣各地有需要的單位捐贈救護車、糖尿病篩檢車、閱讀行動車、救災指揮車、災情勘查車及捐贈國小書屋，對支持社會公益不遺餘力。