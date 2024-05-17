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影／板橋工地傳槍聲…男不滿遭欠薪持空氣槍恐嚇 半小時後被警包圍落網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區一處新建工地今傳有人持空氣槍恐嚇，李姓男子酒後開車持空氣槍至工地找工頭追討薪資，涉嫌連開3槍恐嚇，新北市海山警方獲報以車追人，於案發後半小時迅速逮人並查扣犯案槍枝，警詢後依恐嚇及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警方今天中午11時55分接獲報案，指稱板橋區華江一路上一處工地，遭一名男子闖入連開3槍後，隨即駕車離去，轄區海山警分局江翠派出所及偵查隊獲報立即派員到場了解，並通報線上警網實施攔截圍捕。

警方以車追人於今天12時17分在華江六路一處洗車場查獲涉案李姓男子（57歲）並在車內起獲涉案空氣槍1把。據了解，從事水泥工的李男疑不滿在該工地上工，遭積欠薪資3300元，不爽工頭拖欠數月並發生口角爭執，今天喝了藥酒後開車前往工地，涉嫌持空氣槍比劃並對空鳴槍後駕車離開，跑到洗車場洗車時遭大批警力包圍逮捕。李男酒測值為0.36毫克，警詢後今依恐嚇及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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新北市板橋區一處新建工地今傳有人持空氣槍恐嚇，李姓男子酒後開車持空氣槍至工地找工頭追討薪資，涉嫌連開3槍恐嚇，新北市海山警方獲報以車追人，於案發後半小時迅速逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一處新建工地今傳有人持空氣槍恐嚇，李姓男子酒後開車持空氣槍至工地找工頭追討薪資，涉嫌連開3槍恐嚇，新北市海山警方獲報以車追人，於案發後半小時迅速逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一處新建工地今傳有人持空氣槍恐嚇，李姓男子酒後開車持空氣槍至工地找工頭追討薪資，涉嫌連開3槍恐嚇，新北市海山警方獲報以車追人，於案發後半小時迅速逮人。記者王長鼎／翻攝
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新北市板橋區一處新建工地今傳有人持空氣槍恐嚇，李姓男子酒後開車持空氣槍至工地找工頭追討薪資，涉嫌連開3槍恐嚇，新北市海山警方獲報以車追人，於案發後半小時迅速逮人並查扣犯案槍枝。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一處新建工地今傳有人持空氣槍恐嚇，李姓男子酒後開車持空氣槍至工地找工頭追討薪資，涉嫌連開3槍恐嚇，新北市海山警方獲報以車追人，於案發後半小時迅速逮人並查扣犯案槍枝。記者王長鼎／翻攝

恐嚇 薪資

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