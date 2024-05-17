快訊

不只被毆打虐待…2000名脫北女遭「緩慢處決」！北韓殘忍手段曝光

右手遭絞肉機夾住！高雄赤鬼牛排女員工臉色蒼白 人和機器一起送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強化「避難弱者」逃生應變 消防分隊於教養院內辦演練

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

為了強化長照機構、護理之家、老人福利機構及教養院等避難弱勢場所的緊急事故應變能力，桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊今在觀音區的心燈啟智教養院辦理避難弱者場所搶救演練，期望藉由實兵演練，加強長照安養場所員工初期應變能力，整備消防救災戰力。

新坡分隊長吳興黌說明，「避難弱者」指長者、幼童、病患及行動不便者等於災害發生時，無法自行察覺或立刻避難有困難者，第一時間必需依靠安養工作人員引導輔助逃生，因此場所自衛消防編組應變能力非常重要，尤其是夜間教養員工人數較少，若在半夜突發火災，除了員工應變人力不足，收容學生也容易因剛起床昏沉狀態而逃生不易，今天的演練情境即設計於夜間，強調場所自衛消防編組應變能力。

吳興黌表示，心燈啟智教養院目前收容80餘名心智障礙者，夜間火災應變策略以移動相對安全的「等待救援空間」為原則，消防分隊藉此演練熟悉場所空間特性，針對夜間可能大量人員待救情境，演練「大量傷病患事故」，強調救災與救護緊密合作，藉演練強化救災體系部署及救護檢傷後送運作的配合。

桃市消防局第三大隊總計出動9分隊，消防及義消人員60餘名，還有各式15輛消防救災車輛到場搶救，演練以工廠不慎發生災害「啟動自衛消防編組應變」及「大量傷病患事故應變」為演練主架構，同時保持跨單位橫向聯繫，與觀音區公所合作，成立「災害應變中心前進指揮所」，負責蒐集災害現場資訊及確認現場住民後續收容安置處所等任務，同步通報警察局、電力、自來水等友軍單位，發揮救災專業及效率，將災害損失降至最低。

消防局指出，預防勝於搶救，長照安養機構火災高度仰賴工作人員應變，國內外發生許多長照安養機構重大災例，提醒初期自衛消防編組的重要性；消防分隊事前整備及實兵操演，讓救災應變能力更進步，而逼真的演練也獲良好成效，期許心燈教養院及救災各單位一起提升應變能力，增進公共安全。

為了強化「避難弱者」逃生應變力，桃市消防局第三救災救護大隊在觀音區心燈教養院辦理避難弱者場所搶救演練。圖／桃市消防局提供
為了強化「避難弱者」逃生應變力，桃市消防局第三救災救護大隊在觀音區心燈教養院辦理避難弱者場所搶救演練。圖／桃市消防局提供
為了強化「避難弱者」逃生應變力，桃市消防局第三救災救護大隊在觀音區心燈教養院辦理避難弱者場所搶救演練。圖／桃市消防局提供
為了強化「避難弱者」逃生應變力，桃市消防局第三救災救護大隊在觀音區心燈教養院辦理避難弱者場所搶救演練。圖／桃市消防局提供
為了強化「避難弱者」逃生應變力，桃市消防局第三救災救護大隊在觀音區心燈教養院辦理避難弱者場所搶救演練。圖／桃市消防局提供
為了強化「避難弱者」逃生應變力，桃市消防局第三救災救護大隊在觀音區心燈教養院辦理避難弱者場所搶救演練。圖／桃市消防局提供
為了強化「避難弱者」逃生應變力，桃市消防局第三救災救護大隊在觀音區心燈教養院辦理避難弱者場所搶救演練。圖／桃市消防局提供
為了強化「避難弱者」逃生應變力，桃市消防局第三救災救護大隊在觀音區心燈教養院辦理避難弱者場所搶救演練。圖／桃市消防局提供

火災 長照

相關新聞

右手遭絞肉機夾住！高雄赤鬼牛排女員工臉色蒼白 人和機器一起送醫

真是恐怖！高雄市高檔牛排店「赤鬼牛排」一名女員工今天下午3點多在店內進行絞肉作業時，右手將豬肉推進機器時，不慎當場被夾住...

影／新北巿府委外拖吊車出槌 害BMW脫鉤撞柱…車頭慘變V字形

新北市政府委外中和民間拖吊場拖吊車前天拖吊違停汽車出槌，開返拖吊場途中，疑因違規車脫鉤撞上路邊汽車修理廠前柱子，導致BM...

士院法官賓士車遭上鎖 別想跑！警鎖定數人今午再派鑑識採證

士林地方法院刑事庭歐姓法官的賓士車昨遭人以鐵鍊鎖住後車輪，法院深夜派員報警處理，轄區士林分局獲報後調閱監視器畫面追查犯嫌...

欠車貸63萬未還搶車！火爆男北市落網 警帶回調查釐清

連姓男子疑繳不出63萬車貸，車被拖回新北市五股區一處保管場停放。今天中午連男隻身前往保管場理論，還直接把車開走，警方追捕...

高雄女滯留澄清湖畔淺水處 路人一看嚇傻…協助報案救回

高雄48歲林姓女子今天下午2時56分許，一個人筆直呆站在澄清湖畔淺灘處，正好路人經過發現，看似女子神情呆滯，就怕她發生意...

國道中山高北上安定段小貨車翻覆1傷 後方車流回堵嚴重

國道中山高安定段下午發生一起車禍事故，一輛小貨車不明原因失控翻覆，貨物散落一地，現場傳出有一名女性傷者，救護人員、國道警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。