強化「避難弱者」逃生應變 消防分隊於教養院內辦演練

為了強化長照機構、護理之家、老人福利機構及教養院等避難弱勢場所的緊急事故應變能力，桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊今在觀音區的心燈啟智教養院辦理避難弱者場所搶救演練，期望藉由實兵演練，加強長照安養場所員工初期應變能力，整備消防救災戰力。

新坡分隊長吳興黌說明，「避難弱者」指長者、幼童、病患及行動不便者等於災害發生時，無法自行察覺或立刻避難有困難者，第一時間必需依靠安養工作人員引導輔助逃生，因此場所自衛消防編組應變能力非常重要，尤其是夜間教養員工人數較少，若在半夜突發火災，除了員工應變人力不足，收容學生也容易因剛起床昏沉狀態而逃生不易，今天的演練情境即設計於夜間，強調場所自衛消防編組應變能力。

吳興黌表示，心燈啟智教養院目前收容80餘名心智障礙者，夜間火災應變策略以移動相對安全的「等待救援空間」為原則，消防分隊藉此演練熟悉場所空間特性，針對夜間可能大量人員待救情境，演練「大量傷病患事故」，強調救災與救護緊密合作，藉演練強化救災體系部署及救護檢傷後送運作的配合。

桃市消防局第三大隊總計出動9分隊，消防及義消人員60餘名，還有各式15輛消防救災車輛到場搶救，演練以工廠不慎發生災害「啟動自衛消防編組應變」及「大量傷病患事故應變」為演練主架構，同時保持跨單位橫向聯繫，與觀音區公所合作，成立「災害應變中心前進指揮所」，負責蒐集災害現場資訊及確認現場住民後續收容安置處所等任務，同步通報警察局、電力、自來水等友軍單位，發揮救災專業及效率，將災害損失降至最低。