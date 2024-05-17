影／新北巿府委外拖吊車出槌 害BMW脫鉤撞柱…車頭慘變V字形
新北市政府委外中和民間拖吊場拖吊車前天拖吊違停汽車出槌，開返拖吊場途中，疑因違規車脫鉤撞上路邊汽車修理廠前柱子，導致BMW車頭慘變V字形。所幸沒有波及其他車輛及人員，員警獲報依規定程序受理事故，後續由民間拖吊場與違規拖吊車輛車主洽談相關賠償及和解事宜。
新北市政府交通局委外民間拖吊場本月15日下午5時許，在中和區建康路時段性禁停車格，發現一輛BMW汽車違規停放於時段性禁停停車格，員警依規定程序完成舉發拖吊作業後，由拖吊車司機孔姓男子（37歲）駕駛拖吊車將違規汽車拖返拖吊場。
途中行經中和區中山路二段右轉新民街時，拖吊的違規BMW汽車不慎脫鉤，整輛車一路滑行撞上新民街上一間汽車修理廠前柱子，導致該輛 BMW汽車車頭被撞凹成V字形，拖吊車司機孔男見狀立即靠邊停車，下車察看並通知中和交通分隊員警受理，並查證現場行車記錄器及路邊監視器，未無發現碰撞其他人車情事。
中和交通分隊員警到場後，依規定程序受理這起事故，後續由民間拖吊場與違規拖吊車輛車主洽談相關賠償及和解事宜。
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