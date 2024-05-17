士院法官賓士車遭上鎖 別想跑！警鎖定數人今午再派鑑識採證

士林地方法院刑事庭歐姓法官的賓士車昨遭人以鐵鍊鎖住後車輪，法院深夜派員報警處理，轄區士林分局獲報後調閱監視器畫面追查犯嫌，針對數個身影過濾分析中，為求慎重今午再派鑑識人員對法官座車拍照採證。

警方調查，法官歐姓男子昨午發現自己停在士林地院停車場的灰色賓士車，左後輪遭以鐵鍊上鎖，請求法警介入後，剪斷鐵鍊得以離開。

昨深夜11時法院人員及法警帶著剪下的鐵鍊前往轄區士林分局天母派出所報案，警方獲悉後展開調查，調閱相關監視器畫面追查犯嫌。

因法院內停車場廣闊、監視器拍攝範圍大、賓士車停放在停車場角落等，不易鎖定特定對象，警方目前發現案發期間有數個身影出現案發地，正持續過濾分析當中。