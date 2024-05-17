高雄老司機識貨「拾獲80萬名表」要報酬 主人拒絕判決逆轉

高雄市一名林姓計程車司機去年5月中旬在鼓山區美術館附近拾獲一只高級腕表中歷史最悠久的名牌愛彼表，林「拾金不昧」送交警方，表主人王姓男子兩天後領回，林事後查出該只名表市值達80萬，依拾得物規定求償一成報酬，但遭王拒絕；林打民事官司，法官認求償有理，判決王敗訴須給付8萬給林。

據了解，林姓計程車司機在去年5月15日傍晚搭載王姓男子到鼓山區美術館附近，王下車後，林後來發現後座上有一隻手表，好心將手表先送交至新興警分局前金分駐所，警方依照拾得物流程的規定登記。

遺失手表的王男事後也報案，警方告知可透過遺失物系統查詢，兩天後，王男查知類似手表經新興分局登記在拾得物列冊中，前往認領，以為「物歸原主」就沒事了，沒想到，遇到「識途老馬」的計程車司機。

據了解，王男「失而復得」的手表是愛彼表中的royal oak offshore g14597款式，市值約80餘萬元，拾獲手表的運匠林男認為手表價值不斐，依照拾得物規定向王索取一成報酬，但王拒絕給付；林不甘心，打民事官司請求法院審理，看誰有理。

新竹地院審理後，依據林拾獲手表過程、送交拾得物收據、王認領手表收據，認為林拾得物過程屬實，王經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。