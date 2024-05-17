喝湯中毒險丟命！前議員開庭質問「為何奪我命？」 司機竟冷笑

台北市前議員蔡坤龍懷疑司機吳姓男子在飯菜內下毒，提告傷害罪，士林地檢去年偵結起訴，士林地院今開庭訊問蔡坤龍及秘書吳姓男子，期間蔡坤龍詢問「為何奪我性命？」被告卻冷笑，法官諭知函詢台北榮總還原案發時蔡坤龍身體狀況，預計下次開庭將訊問蔡坤龍朱姓前妻。

蔡坤龍及吳姓秘書今早赴士林地院出庭作證，因擔心再遭被告吳男報復隔離訊問。秘書吳男證稱，自己替蔡坤龍工作約3年，被告吳男案發時是蔡坤龍司機，平時沒有任務時會在台北市大同區南京西路公司會議室內待命。

平時被告吳男會負責準備蔡坤龍的午餐飯菜，案發當天中午卻稱「臨時有事」，要求秘書吳男幫忙將午餐送進蔡的辦公室，他認為被告另有要事，不疑有他，在茶水間將便當外包裝打開，裝進盤子裡，放上湯匙、筷子，送進蔡坤龍辦公室。

當天下午1時許，蔡坤龍先是叫秘書吳男進入辦公室，稱其身體不適，請吳男幫他稍微按摩一下，不久後仍不舒服，又請吳男撥打119呼叫救護車，送醫治療。案發前未曾聽聞被告吳男與蔡坤龍有過糾紛，也不記得案發當天被告吳男買的飯菜內容確切為何，「只記得有湯湯水水的東西。」

蔡坤龍則說，他經營人力仲介公司，朱姓前妻是公司總經理，被告吳男是朱姓前妻2021年面試進來，大家相處正常，未曾與吳男有過糾紛。

案發當天身體不適，送醫治療後驗出「變性血紅素血症」，從中興醫院轉至台北榮總施打解毒劑才撿回一命，得知是中毒後問被告吳男「午餐哪裡買的 ？」吳男卻稱「忘記了」，回公司要調閱相關監視器，前妻卻說影像沒有了，案發一個多月後才知，前妻另開公司、吳男也跟著到前妻公司上班了。