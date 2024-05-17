影／國1五楊高驚傳火燒車！小貨車成火球...73歲駕駛急跳車

國道一號五楊高架段北上44.4公里林口上坡路段，今天近午時分發生火燒車意外，1輛行駛中小貨車的車頭突然起火燃燒，七旬老駕駛發現後緊急停靠路邊跳車逃生，整輛小貨車的車頭幾乎全毀，所幸駕駛沒事，桃園市消防局據報，派遣大量人車到場，火勢很快遭撲滅，至於詳細起火原因仍待調查釐清。

119勤指中心今天上午11點53分據報，位於龜山區國道一號五楊高架44.4公里北向路肩，行進中小貨車車頭全面起火燃燒，熊熊火焰夾雜大量黑煙直竄天際，據報派遣第一救災救護大隊龜山分隊，由龜山分隊小隊長歐志祥擔任指揮官，出動4輛消防車、1輛救護車共12名救難救護人員前往，到場發現是輛行進中小貨車的車頭全毀，燃燒面積約2平方公尺，所幸無人員受傷受困。

國道警方表示，第一公路警察大隊勤指中心今天上午11點52分獲報，國道1號五楊高架道北向44.4公里林口上坡路段，有1輛小貨車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車處理。

國道警方調查，73歲莊姓男子駕駛小貨車行經林口上坡路段時，發現車輛有異狀頻頻冒煙，立刻將車停靠於外側路肩，下車撥打電話報案，沒想到車輛隨後起火燃燒，所幸莊男及時發現將車輛停下，未受傷也未波及其他車輛，現場3車道占用外側路肩處理，於今天下午1點排除恢復正常通車，詳細的起火原因仍待進一步鑑識。