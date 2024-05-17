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影／沒拉手剎車！車倒退嚕「肉身擋車」遭輾…冷凍車司機在法鼓山園區OHCA

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

詹姓冷凍車司機今天中午開車行經新北市金山區法鼓路，臨停園區一處斜坡，疑因不熟路況下車要向園區工作人員問路時，車輛未拉起手剎車致車輛向後滑動，他情急跑至車輛後方阻擋，遭車壓在車下並滑落邊坡。受困詹男被救出後OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救中，警方採證調查釐清。

新北市消防局第六大隊今天中午11時51分獲報，一輛冷凍貨車在金山區法鼓路575號附近翻覆路邊自坡，駕駛受困車底。

消防人員趕至現場救援，發現貨車翻覆卡在邊坡，詹姓駕駛（49歲）被小貨車壓車下，協助脫困後OHCA，急救後送往金山台大醫院。

金山警分局調查，詹男停在園區一處斜坡，要送貨到園區的中央廚房區，疑因不熟路況，下車要向園區工作人員問路時，車輛未拉起手剎車致車輛向後滑動，他情急跑至車輛後方阻擋，遭車壓在車下並滑落邊坡，確切原因還要採證調查釐清。

消防局出動金山、萬里和秀峰分隊，共7車19人。第六大隊大隊長羅億田表示，車輛臨停都應該確實拉起手煞車，若是在斜坡上，可以在「下方」輪胎放一顆石頭（上坡放後輪、下坡放前輪），避免車輛滑動減少意外的發生。

法鼓山園區車滑落，駕駛人肉擋車被壓車底，救出OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝
法鼓山園區車滑落，駕駛人肉擋車被壓車底，救出OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝
法鼓山園區車滑落，駕駛人肉擋車被壓車底，救出OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝
法鼓山園區車滑落，駕駛人肉擋車被壓車底，救出OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝
法鼓山園區車滑落，駕駛人肉擋車被壓車底，救出OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝
法鼓山園區車滑落，駕駛人肉擋車被壓車底，救出OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝

金山

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