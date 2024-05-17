保時捷沒油卡國道拒拖吊！警再查出女駕駛謊報身分送辦

國道1號北上湖口路段12日晚間發生1輛保時捷停在中線車道，路過駕駛紛紛閃避險釀追撞，警方獲報到場赫然發現羅姓姊妹把車開到沒油才導致拋錨，過程中她們拒絕配合警方拖車，被依法開單取締外，昨約談羅姓姊妹到案，再查出開車的姊姊竟還謊報其妹身分簽單，全案今天依涉犯公共危險及使公務員登載不實罪嫌函送法辦。

據了解，家住新竹的羅姓女子（48歲），12日當晚10點左右駕駛保時捷凱燕休旅車搭載其妹出門，未注意低油量就上路，導致車輛在行經國1北上77公里處，直接在中線車道熄火，無法發動移置，羅女才打110報警求援。

未料，警方到場並冒雨喊來拖吊車要強制拖吊移車，羅女竟拒絕配合，以「這樣子會把我車拖壞」理由，堅持要警方送油來給她加，甚至還拿出手機比畫「我有打電話請你們送油啊，我有說要付錢給你們」，讓國道員警也當場爆氣「我們沒這個服務好不好，我們不是人民的狗。」

國道員警不斷要求女子配合拖車，並向她說明車子停在中線車道上，非常危險，所有員警及拖吊車人員都是冒著生命危險來幫她，沒想到羅女不領情，仍堅持拖吊車會弄壞她的愛車，還要求警方給1小時等人來送油，讓拖吊車人員也爆氣「沒有人在這裡等1小時的！這裡是高速公路上！」最後，羅女打電話叫友人前來送油，加油後才離開。

由於羅女離譜行徑涉犯公共危險罪，昨午警方約談羅姓姊妹及開車攜帶汽油到場的友人張男到案說明。車主羅女坦承是駕駛人，本身並無前科，但為何用冒用其妹身分並在告發單上簽名，她辯稱是一時緊張，錯報其妹年籍資料給員警舉發違規。