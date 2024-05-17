台中男稱遭射線攻擊「19天猛打528通110」 法官以他精神耗弱輕罰了

台中蘇姓男子自稱受到遠處「射線」攻擊，短短19天內連續狂打110報案電話高達528通，連警方到場制止都沒有用，依社會秩序維護法移送裁處；法院認為，蘇惡意騷擾行為，可能影響有緊急報案需求民眾，考量他屬精神耗弱之人，減輕處罰後裁定他處罰鍰5000元，可抗告。

台中太平分局移送指出，蘇男今年4月1日至18日間，在住家無故撥打110緊急報案專線高達525次，經轄區新平派出所警員勸導後，他仍繼續撥打佔線，依違反社會秩序維護法移送裁處。

台中地院查，蘇男4月1日至18日無故撥打110多達525通，經警方勸阻後仍繼續撥打，累計至19日一共打了528通，其頻繁任意撥打報案專線，顯有異於一般社會常情。

法院傳訊時，蘇男辯稱他「感受到遠處射來射線攻擊」，撥打報案專線警察會幫助他把對方抓出來，另根據警方110報案紀錄單所載，蘇報案內容多為不知所云，無法提出任何具體跡證供警方查證及處理，屬於惡意騷擾。

法院說，蘇男無故撥打報案專線，經勸阻不聽，蘇的行為還可能影響實際有緊急事故打110的民眾，考量蘇有醫院證明精神狀況，但他仍可接受警方詢問，無從認定達全然精神喪失，應是屬精神耗弱之人。

法院依法減輕處罰後，依社維法第85條無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，裁定他罰鍰5萬元。