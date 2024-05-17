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影／龍安巿場八旬翁過馬路放膽走 駕駛無視撞飛他畫面曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區鄰近龍安市場附近，今天清晨近7點驚傳汽車撞飛行人車禍事故。戴姓駕駛駕車行經桃園區上海路與江南三街口，疏於注意前方路況，當場將晨起購買早餐的八旬吳姓阿公撞飛，導致吳阿公全身擦挫傷、腦震盪送醫觀察中，至於肇事責任仍待桃園警分局交通中隊調查釐清。

桃園交通中隊小隊長余志偉說明，這起汽車撞行人的事故發生在今天上午6點47分，滿頭白髮的81歲吳姓阿公晨起外出購物，行經桃園區上海路47號前，觀察對向無來車後就穿越馬路，卻遭駕車沿上海路往中山路直行的戴姓男子當場撞上。

余志偉表示，肇事的戴姓駕駛疑因未注意前方有吳姓阿公正穿越馬路，由背後撞擊導致阿公在空中翻滾一圈後倒地受傷，警方獲報立即到場協助將傷者送醫，戴男經實施測驗，酒測值為0，後續肇事責任由警方釐清中；警方呼籲汽機車駕駛人行進間應注意路況並禮讓行人，預防事故發生。

桃園警分局說明，自今年初截至今天上午為止，取締告發未禮讓行人違規已逾3000餘件，呼籲駕駛人駕車務必「慢看停」，行經路口及行穿線務必減速，行人也要遵守交通規則，切勿闖紅燈、任意穿越馬路、不當低頭族，共同維護良好交通秩序，以策安全。

桃園市桃園區八旬吳阿公今天清晨外出到市場採買，在上海路過馬路時遭戴姓男子駕車由後方當場撞飛，造成吳阿公擦挫傷、輕微腦震盪送醫觀察，至於肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區八旬吳阿公今天清晨外出到市場採買，在上海路過馬路時遭戴姓男子駕車由後方當場撞飛，造成吳阿公擦挫傷、輕微腦震盪送醫觀察，至於肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區八旬吳阿公今天清晨外出到市場採買，在上海路過馬路時遭戴姓男子駕車由後方當場撞飛，造成吳阿公擦挫傷、輕微腦震盪送醫觀察，至於肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區八旬吳阿公今天清晨外出到市場採買，在上海路過馬路時遭戴姓男子駕車由後方當場撞飛，造成吳阿公擦挫傷、輕微腦震盪送醫觀察，至於肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區八旬吳阿公今天清晨外出到市場採買，在上海路過馬路時遭戴姓男子駕車由後方當場撞飛，造成吳阿公擦挫傷、輕微腦震盪送醫觀察，至於肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區八旬吳阿公今天清晨外出到市場採買，在上海路過馬路時遭戴姓男子駕車由後方當場撞飛，造成吳阿公擦挫傷、輕微腦震盪送醫觀察，至於肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝

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