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影／國道警封閉全線攔逆向車 7旬老翁誤闖家屬曝可能原因

聯合報／ 記者陳俊智翁唯真／桃園即時報導

國道3號昨天深夜11時許傳轎車逆向開上北上路段，還一路往南行駛，民眾在三峽路段發現異狀報警，國道警方隨即展開追查，在桃園大溪緊急封閉全線道路，出動多輛警車將逆向車引導下交流道；雖然整起事件引起不小騷動，但員警不到半小時就排除狀況，也未傳傷亡。至於事故原因，疑與駕駛身體健康狀況有關。

國道警方表示，昨晚11時27分獲報後，巡邏車立即沿線巡查，並於交流道前實施全線封閉管制，待11時42分成功攔停逆向車輛後，11時56分狀況完全排除即恢復全線通行。

經查，逆向車駕駛是70多歲的林姓男子，家屬稱林男疑有失智傾向，加上不熟路況，才會誤上國道，接獲警方通知後，也十分感激警方緊急處置，未釀嚴重意外。

國道警察第六大隊表示，林男逆向行駛已經違規，可能面臨6000元到3萬6000元罰款，還有可能觸犯公共危險罪刑責，後續將依法移送桃園地檢署偵辦。呼籲民眾遵守交通規則，注意號誌標線提醒，誤上國道，應立即停靠路肩，撥打110或1968尋求協助。

國道3號北上路段昨天深夜傳車輛逆向行駛，警方緊急全線封閉，成功在大溪路段攔截，行動也出現難得景象，所有北上車輛都在等一個逆向的人。記者陳俊智／翻攝
國道3號北上路段昨天深夜傳車輛逆向行駛，警方緊急全線封閉，成功在大溪路段攔截，行動也出現難得景象，所有北上車輛都在等一個逆向的人。記者陳俊智／翻攝

國道 桃園 罰款

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