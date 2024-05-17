聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／國道警封閉全線攔逆向車 7旬老翁誤闖家屬曝可能原因
國道3號昨天深夜11時許傳轎車逆向開上北上路段，還一路往南行駛，民眾在三峽路段發現異狀報警，國道警方隨即展開追查，在桃園大溪緊急封閉全線道路，出動多輛警車將逆向車引導下交流道；雖然整起事件引起不小騷動，但員警不到半小時就排除狀況，也未傳傷亡。至於事故原因，疑與駕駛身體健康狀況有關。
國道警方表示，昨晚11時27分獲報後，巡邏車立即沿線巡查，並於交流道前實施全線封閉管制，待11時42分成功攔停逆向車輛後，11時56分狀況完全排除即恢復全線通行。
經查，逆向車駕駛是70多歲的林姓男子，家屬稱林男疑有失智傾向，加上不熟路況，才會誤上國道，接獲警方通知後，也十分感激警方緊急處置，未釀嚴重意外。
國道警察第六大隊表示，林男逆向行駛已經違規，可能面臨6000元到3萬6000元罰款，還有可能觸犯公共危險罪刑責，後續將依法移送桃園地檢署偵辦。呼籲民眾遵守交通規則，注意號誌標線提醒，誤上國道，應立即停靠路肩，撥打110或1968尋求協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言