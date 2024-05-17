影／高雄婦擲杯問神明誤信假檢警 怕遭收押險匯60萬
高雄60歲宋姓婦人前天上午在楠梓區某郵局臨櫃欲提領60萬元，行員見宋婦舉止詭異，邊打電話聽指令回答，隨即通知員警前來；經警詢，起初宋謊稱電話中的丈夫要維修宮廟需要用錢，被識破後才說接到檢方電話若不付押金會被收押，而且在家擲杯問神明，確信是真的，才來提款，警方雖哭笑不得，還是順利勸阻宋，未讓詐團得逞。
宋婦面對員警詢問時，一開始佯稱先生是宮廟的宮主，但謊言不攻自破後，宋婦才表情嚴肅的吐露實情，接到檢察官打來的電話，「他說我是地下錢莊洗錢的，已經有2百人受害，我也是其中之一！」
員警一再向宋婦勸說，這幾年「假檢警詐財」的騙錢套路氾濫，宋坦承接獲檢察官來電，如不交付押金就會被收押，她起初心裡也存有質疑，所以在家擲杯問神明指示，怎知，獲得的回應「是真的！」當下員警聽了傻眼，但宋婦害怕的手指比畫，「要不然我早就押在裡頭了。」
看出宋婦心慌，員警先是耐心安撫，並告知宋過去有多少受害案例，並告誡接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證，或就近前往派出所諮詢，所幸，宋最終醒悟並未匯款讓詐團白白得逞；而昨天楠梓分局長陳膺方特地前往該郵局頒獎，表揚行員的機警協助。
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