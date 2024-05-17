貨車爆胎撞中山橋分隔島釀1傷 水泥塊還噴飛砸中對向來車

一輛貨車今天清晨行經新北市三重區中山橋，疑因爆胎自撞分隔島，導致碎裂水泥塊噴向對向車道，砸中路過汽車，所幸現場僅肇事駕駛腳部受傷，送醫後沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，肇因待查。

據了解，田姓男子（31歲）是一名運菜司機，今天清晨6時35分左右開著車斗滿載蔬果貨車，一路沿著新北市台一線高架道路，準備運送蔬果到北市第一果菜市場。未料，車經新北市三重區中山橋汽車道突然爆胎，田男人車失控衝撞中央分隔島止停。

瞬間撞擊田男卡困車內，分隔島碎裂水泥塊噴飛對向車道，當場砸中游女（44歲）所駕駛汽車，導致游女車前擋風玻璃受損龜裂，游女沒停下車，直到車開下忠孝橋北市端才打電話報警處理。