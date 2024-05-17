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影／快要出庭「擔心1歲兒沒人顧」！通緝女半夜攜嬰哭倒在汐止停車場

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

邱姓女子昨天凌晨倒臥新北市汐止區一處停車場哭泣不停，疑因遭通緝即將出庭，憂心1歲兒無人看顧，員警獲報緊急救援並通報市府相關主 單位協助安置。邱女經警詢後昨也依法解送基隆地檢署歸案。

新北市汐止警分局昨凌晨2時許獲報，在汐止區樟樹一樹一處停車場有女子倒臥在地，員警獲報迅速趕抵，經了解，發現邱姓女子（38歲）倒臥在地哭泣不已，情緒起伏很大及精神狀態不穩，對員警詢問始終無法以言語回應，員警查證其身分，發現邱女為緊急協尋人口及基隆地檢署於今年5月13日發布的竊盜通緝犯，當場依法逮捕並帶返派出所。

原來邱女當時疑因自己遭通緝，即將要到基隆地檢署出庭，擔心小孩後續無人可照顧等問題，才會一時情緒不穩，倒臥在停車場內。員警連繫邱女家屬，得知邱女是日前獨自開車外出且還帶有一名未滿1歲男嬰，也同為緊急協尋人口於5月13日，從花蓮北上到基隆準備開庭。

員警聞言立即折返停車場搜查，果真在一輛出租汽車右前座上，發現該名男嬰，所幸該車車門未上鎖，員警立即打開車門通風，並通報救護車抵達現場實施必要救護及通報新北市社會局派遣社工到場將男嬰帶走安置。邱女經警詢後昨也依法解送基隆地檢署歸案。

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邱姓女子昨天凌晨倒臥新北市汐止區一處停車場哭泣不停，疑因遭通緝即將出庭，憂心1歲兒無人顧，員警獲報緊急救援協助安置。記者王長鼎／翻攝
邱姓女子昨天凌晨倒臥新北市汐止區一處停車場哭泣不停，疑因遭通緝即將出庭，憂心1歲兒無人顧，員警獲報緊急救援協助安置。記者王長鼎／翻攝
邱姓女子昨天凌晨倒臥新北市汐止區一處停車場哭泣不停，疑因遭通緝即將出庭，憂心1歲兒無人顧，員警獲報緊急救援協助安置。記者王長鼎／翻攝
邱姓女子昨天凌晨倒臥新北市汐止區一處停車場哭泣不停，疑因遭通緝即將出庭，憂心1歲兒無人顧，員警獲報緊急救援協助安置。記者王長鼎／翻攝

停車場 基隆

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