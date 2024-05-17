高雄90歲嬤丟掉也不怕！警見她繫手鍊 脖上還掛AirTag這一物

高雄高齡90歲馬姓阿嬤前天上午趁家人不注意外出，民眾發現她迷途報警；警方將她帶返所，問其姓名、住址，均不得而知，後員警發現阿嬤脖子戴的項鍊是AirTag追蹤器，手上有辨識身分的手鍊，家屬定位發現她在「五甲派出所」，隨即接獲警方來電，讓阿嬤順利返家。

鳳山警分局五甲派出所前天上午9時許，接獲民眾報案，有老婦人徘徊在五甲二路迷失方向，巡佐郭禮成、警員洪一戎隨即前往查看，警方見老婦精神不濟，先行將她帶返所休息。

警方詢問老婦姓名、住址，她一問三不知，後警員洪一戎眼尖發現她胸前佩戴的項鍊是AirTag追蹤器，研判家屬若發現她走失，會使用即時定位，不用擔心找不到家屬。

後洪員又發現老婦手上配戴安心手鍊，根據資料聯繫上家屬，得知老婦人是家住林森路、高齡90歲的馬姓阿嬤；家屬指出，阿嬤平時外出會有家屬陪伴，當天上午趁家人不注意跑出門。