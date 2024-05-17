釣客突倒地沒心跳 新北消防從死神手中搶人…29天他康復出院
新北林口一名海釣場常客蔡男上個月中旬在海釣場內處理釣起海魚，突然倒地沒了呼吸心跳。新北市消防局人車趕抵使用生理監視器、AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊兩次、CPR（心肺復甦術）按壓恢復呼吸心跳，旋即送醫急救，蔡男這個月15日康復出院，回到正常生活。
據了解，蔡姓男子（63歲）時常前往新北市林口區瑞樹坑一家海釣場釣魚。上個月14日下午1時許，蔡男在海釣場內整理釣上來的海魚，突然倒地沒有生命徵象，其他釣客及店家驚見，打電話119求援，通從消防局指揮中心護理師指導，先協助蔡男按壓CPR。
隨後新北市消防局出動人車迅速趕抵，使用生理監視器（zoll X）發現蔡男心電圖呈現心室顫動（VF），趕緊電擊除顫兩次（AED）、心肺復甦術按壓（CPR），當場恢復呼吸心跳，旋即協助送醫急救，蔡男住院治療29天，這個月11日康復出院回到正常生活。
新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，這次個案透過民眾與救護人員接力搶救，第一時間啟動「生存之鏈（院外心跳停止病人急救模型）」盡早給予患者CPR，持續給予患者腦部血液灌流，就能減少患者腦部損害，提升癒後康復程度，增加成功搶救生命機會。
陳志德呼籲，若身邊突然有人失去呼吸心跳，親友在等待救護人員到場之前，應接受消防局指揮中心指導，立即執行CPR，就能提升患者到院前存活率，為患者爭取到院後治療時間及康復出院機會。
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