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影／通緝犯拒檢衝撞機車！警開3槍…36分鐘後林口棄車往桃園逃
新北市一名通緝犯昨晚在新北市蘆洲區三民路遇警拒檢，通緝犯駕車飆速逃逸，警尾後追捕，通緝犯人車在成蘆橋五股端衝撞機車騎士與員警，員警即朝通緝犯車輪連開3槍仍被成功脫逸，警36分鐘後在新北市林口區找到逃逸車輛，但通緝犯已棄車往桃園方向逃逸，警方持續追捕在逃通緝犯到案。
據了解，昨天晚上蘆洲警分局集賢所接獲線報，有通緝犯駕車行經蘆洲轄區。昨晚8時36分左右，警員簡辰恩、黃俊諺於蘆洲區三民路100號前發現通報休旅車，欲趨前攔下盤查，孰料，通緝犯拒檢加速油門往前衝逃，警立即通報攔截圍捕，並一路尾後追捕。
2分鐘後雙方追逐至蘆洲區民族路與三民路口，尾後員警黃俊豪遭通緝犯倒車撞擊脫逃，導致黃員肢體擦挫傷，後方警力持續往前追捕。昨晚8時50分通緝犯人車逃至成蘆橋五股端衝撞機車，導致騎士肢體擦傷幸無大礙。
警見狀立即拔槍朝通緝犯所駕休旅車左側車輪連開3槍，喝令停車，通緝犯無視飆速往五股方向脫逃。昨晚9時12分，警在林口區文化一路22巷1號前找到休旅車，左後輪已無胎皮、左側車身碰損，通緝犯棄車往桃園方向逃逸，經警搜索車內未發現違禁品，持續追捕通緝犯到案。
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