快訊

認愛Toyz！篠崎泫挨轟「毒蟲女友」 凌晨淚吐心聲

整形天后顧婕直腸癌切除腫瘤仍擴散肝臟！腸癌10大警訊與6大好發族群

拜登對陸電動車提高關稅是七傷拳？ 恐損耗美國汽車業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／通緝犯拒檢衝撞機車！警開3槍…36分鐘後林口棄車往桃園逃

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名通緝犯昨晚在新北市蘆洲區三民路遇警拒檢，通緝犯駕車飆速逃逸，警尾後追捕，通緝犯人車在成蘆橋五股端衝撞機車騎士與員警，員警即朝通緝犯車輪連開3槍仍被成功脫逸，警36分鐘後在新北市林口區找到逃逸車輛，但通緝犯已棄車往桃園方向逃逸，警方持續追捕在逃通緝犯到案。

據了解，昨天晚上蘆洲警分局集賢所接獲線報，有通緝犯駕車行經蘆洲轄區。昨晚8時36分左右，警員簡辰恩、黃俊諺於蘆洲區三民路100號前發現通報休旅車，欲趨前攔下盤查，孰料，通緝犯拒檢加速油門往前衝逃，警立即通報攔截圍捕，並一路尾後追捕。

2分鐘後雙方追逐至蘆洲區民族路與三民路口，尾後員警黃俊豪遭通緝犯倒車撞擊脫逃，導致黃員肢體擦挫傷，後方警力持續往前追捕。昨晚8時50分通緝犯人車逃至成蘆橋五股端衝撞機車，導致騎士肢體擦傷幸無大礙。

警見狀立即拔槍朝通緝犯所駕休旅車左側車輪連開3槍，喝令停車，通緝犯無視飆速往五股方向脫逃。昨晚9時12分，警在林口區文化一路22巷1號前找到休旅車，左後輪已無胎皮、左側車身碰損，通緝犯棄車往桃園方向逃逸，經警搜索車內未發現違禁品，持續追捕通緝犯到案。

警方昨晚在新北林口文化一路找到脫逃車輛，但通緝犯已棄車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
警方昨晚在新北林口文化一路找到脫逃車輛，但通緝犯已棄車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
通緝犯拒檢，人車在新北蘆洲成蘆橋五股端撞機車，警開3槍，通緝犯林口棄車往桃園方向逃逸。記者曾伯愷／翻攝
通緝犯拒檢，人車在新北蘆洲成蘆橋五股端撞機車，警開3槍，通緝犯林口棄車往桃園方向逃逸。記者曾伯愷／翻攝
通緝犯拒檢，人車在新北蘆洲成蘆橋五股端撞機車，警開3槍，通緝犯林口棄車往桃園方向逃逸。記者曾伯愷／翻攝
通緝犯拒檢，人車在新北蘆洲成蘆橋五股端撞機車，警開3槍，通緝犯林口棄車往桃園方向逃逸。記者曾伯愷／翻攝
通緝犯駕車逃逸，人車在新北蘆洲成蘆橋五股端撞機車，警開三槍逃逸。圖／記者爆料網
通緝犯駕車逃逸，人車在新北蘆洲成蘆橋五股端撞機車，警開三槍逃逸。圖／記者爆料網
警方昨晚在新北林口文化一路找到脫逃車輛，但通緝犯已棄車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
警方昨晚在新北林口文化一路找到脫逃車輛，但通緝犯已棄車逃逸。記者曾伯愷／翻攝

休旅車 通緝

延伸閱讀

通緝犯攔檢不停成蘆橋五股端撞機車 警開三槍逃逸

台東死亡車禍 檢察官驗屍發現死者為通緝犯

桃園星人秀移至新屋沿海打造「桃版春吶」？ 青年局：可評估

台南女開車拒檢衝撞2騎士 逃逸4公里遭逮竟是通緝犯

相關新聞

機捷A3段遭建案掉落物入侵！新北勒令建案停工重罰

台中捷運綠線去年發生鋼梁墜落事故，震驚全台，沒想到機場捷運新北段今也發生建物物品掉落軌道事件。新北市府表示，獲報後請工務...

祭祀公業土地糾紛多 彰化前和美鎮長涉貪收押禁見牽連19人被訊問

彰化地檢署今晚發布，接獲檢舉彰化縣阮姓前公務人員（和美鎮前鎮長阮厚爵）涉貪的情資，指派檢察官朱健福指揮法務部調查局台中市...

恐嚇？法官座車停士林地院停車場竟遭鐵鍊上鎖 警調監視器追查

士林地方法院刑事庭歐姓法官昨發現，停在法院停車場的汽車遭人以鐵鍊上鎖，法警協助剪斷鐵鍊才得以駕車離開，由於事件涉及強制罪...

影／通緝犯拒檢衝撞機車！警開3槍…36分鐘後林口棄車往桃園逃

新北市一名通緝犯昨晚在新北市蘆洲區三民路遇警拒檢，通緝犯駕車飆速逃逸，警尾後追捕，通緝犯人車在成蘆橋五股端衝撞機車騎士與...

瑞芳民宅清晨冒濃煙！2樓救出聾啞男子OHCA送醫搶救

新北市瑞芳區東和路16巷一處透天民宅，今天上午7點多發生火警，2樓冒出濃濃黑煙，一名聾啞男子被救出後OHCA（到院前心肺...

國道衝撞 駕駛困車內

張姓男子昨凌晨開車經國一南下林口路段時，失控追撞前方駛聯結車，張男座車車頭扭曲變形，當場被夾困車內動彈不得，消防局獲報趕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。