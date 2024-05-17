瑞芳民宅清晨冒濃煙！2樓救出聾啞男子OHCA送醫搶救

新北市瑞芳區東和路16巷一處透天民宅，今天上午7點多發生火警，2樓冒出濃濃黑煙，一名聾啞男子被救出後OHCA（到院前心肺功能停止），目前送醫搶救，火勢已熄滅，起火原因有待消防局鑑識中心及警方採證調查。

新北市消防局第六大隊今天上午7時39分獲報，瑞芳區東和路16巷一處2層樓透天厝發生火警，報案人表示，現場是2層樓連棟建築物，2樓起火，平常住一個男性老人，不清楚出來了沒，懷疑受困。

消防人員7時45分趕至現場，場發現民宅外觀已有大量濃煙，2樓部分火舌竄出，黑煙不斷往上燒，鄰居表示，2樓住一名聾啞人士，消防人員布一條線水線滅火，進人1、2樓搜索，在2樓找到一名男子，抬救出來後發現已經OHCA，緊急搶救並送瑞芳醫院救治。

第六大隊表示，燃燒面積40平方公尺，起火原因還不清楚，已通知鑑識中心採證，出動大隊部、汐止中隊、瑞芳、瑞亭、九份、汐止、秀峰、萬里分隊，共21車67人。