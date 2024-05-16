機捷A3段遭建案掉落物入侵！新北勒令建案停工重罰

台中捷運綠線去年發生鋼梁墜落事故，震驚全台，沒想到機場捷運新北段今也發生建物物品掉落軌道事件。新北市府表示，獲報後請工務局立刻清查，也於調查建案工地後依法停工並重罰；勞工局也即刻勞檢，同樣依法重罰，要求營造廠限期改善；據了解，目前無人傷亡。

新北市府說明，針對機場捷運A3至A4段發生建物木板掉落右側鋼軌踏面事件，經機捷公司通報，新北市政府工務局立刻會同清查異物來源，初步調查附近建案工地後，立即依違反「建築法」第58條及63條規定，當場予以勒令停工，並處以重罰。

新北市政府強調，公共安全絕不容僥倖，勞工局也即刻進行勞檢，並將依法重罰，要求營造廠限期改善，另若對捷運系統造成損害，新北市府也將協助機捷向營造廠究責求償。