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機捷A3段遭建案掉落物入侵！新北勒令建案停工重罰
台中捷運綠線去年發生鋼梁墜落事故，震驚全台，沒想到機場捷運新北段今也發生建物物品掉落軌道事件。新北市府表示，獲報後請工務局立刻清查，也於調查建案工地後依法停工並重罰；勞工局也即刻勞檢，同樣依法重罰，要求營造廠限期改善；據了解，目前無人傷亡。
新北市府說明，針對機場捷運A3至A4段發生建物木板掉落右側鋼軌踏面事件，經機捷公司通報，新北市政府工務局立刻會同清查異物來源，初步調查附近建案工地後，立即依違反「建築法」第58條及63條規定，當場予以勒令停工，並處以重罰。
新北市政府強調，公共安全絕不容僥倖，勞工局也即刻進行勞檢，並將依法重罰，要求營造廠限期改善，另若對捷運系統造成損害，新北市府也將協助機捷向營造廠究責求償。
據了解，機捷列車司機在A3新北產業園區站往A4新莊副都心站間發現軌道上有掉落物，立即按壓緊急停車按鈕緩慢行駛；事件共造成1列車延誤，影響旅客約250人，但並無人員傷亡，也無造成電聯車及軌道設備損害。
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