快訊

520前特赦陳水扁？總統府稱「無此決定」 陳致中臉書發96字聲明

揭柯建銘「利誘」阻國會改革 傅崐萁：國民黨絕不接受招安

削瘦6旬婦眼神呆滯、語無倫次 竟是餐餐「這樣吃」險痴呆

漁船海上接駁私菸...載回深澳漁港露餡 船長和5漁工送辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市吳姓漁船船長和5名越南籍漁工，在海上涉嫌接駁私菸，藏放在密艙後載回深澳漁港。海巡署岸巡人員昨晚檢查時發現異狀，連夜清艙，發現共有328箱私菸，市價近千萬元，今依違反菸酒管理法送辦，檢官官偵訊後全數請回；私菸將由新北市政府財政局菸酒金融科沒入後銷毀。

海巡署北部分署第2岸巡隊昨天傍晚在瑞芳區深澳漁港執行檢查勤務時，在吳男擔任船長的漁船發現密艙，海巡署第二巡防區指揮部指揮統合第2岸巡隊、偵防分署台北查緝隊和基隆查緝隊支援，並通知新北市、基隆市財政局人員協助，運用偵搜犬及手持式背散射式X光機協助搜索，連夜清艙起出328箱、共計16萬4000包私菸。

第2岸巡隊將吳姓船長和5名越出漁港帶回調查，製作筆錄後，今天依違反菸酒管理法移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵訊後，認為吳男等人不至逃亡，無保請回。

據了解，這批香菸是兩岸私梟談妥交易後，約定在彭佳嶼海域交貨。國內私梟聯絡吳男駕駛漁船出海碰頭，將私菸接駁運上漁船後運回港內。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新北市吳姓船長和5名越南籍漁工，涉嫌在海上接駁私菸，藏放密艙載回深澳漁港，被依違反菸酒管理法送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市吳姓船長和5名越南籍漁工，涉嫌在海上接駁私菸，藏放密艙載回深澳漁港，被依違反菸酒管理法送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市吳姓船長和5名越南籍漁工，涉嫌在海上接駁私菸，藏放密艙載回深澳漁港，被依違反菸酒管理法送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市吳姓船長和5名越南籍漁工，涉嫌在海上接駁私菸，藏放密艙載回深澳漁港，被依違反菸酒管理法送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市吳姓船長和5名越南籍漁工，涉嫌在海上接駁私菸，藏放密艙載回深澳漁港，被依違反菸酒管理法送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市吳姓船長和5名越南籍漁工，涉嫌在海上接駁私菸，藏放密艙載回深澳漁港，被依違反菸酒管理法送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市吳姓船長和5名越南籍漁工，涉嫌在海上接駁私菸，藏放密艙載回深澳漁港，被依違反菸酒管理法送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市吳姓船長和5名越南籍漁工，涉嫌在海上接駁私菸，藏放密艙載回深澳漁港，被依違反菸酒管理法送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市吳姓船長和5名越南籍漁工，涉嫌在海上接駁私菸，藏放密艙載回深澳漁港，被依違反菸酒管理法送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市吳姓船長和5名越南籍漁工，涉嫌在海上接駁私菸，藏放密艙載回深澳漁港，被依違反菸酒管理法送辦。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署 私菸

延伸閱讀

人妻瞞夫拿家用買006208和00929報稅露餡 網怒：家用不是零用錢

賭客四竄…嘉縣警破獲職業賭場 忘藏桌上天九牌露餡

工程師竊同事信用卡狂刷…辯稱帳號被盜 叫外送地址露餡

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部！員警警徽露餡遭開除

相關新聞

機捷A3段遭建案掉落物入侵！新北勒令建案停工重罰

台中捷運綠線去年發生鋼梁墜落事故，震驚全台，沒想到機場捷運新北段今也發生建物物品掉落軌道事件。新北市府表示，獲報後請工務...

祭祀公業土地糾紛多 彰化前和美鎮長涉貪收押禁見牽連19人被訊問

彰化地檢署今晚發布，接獲檢舉彰化縣阮姓前公務人員（和美鎮前鎮長阮厚爵）涉貪的情資，指派檢察官朱健福指揮法務部調查局台中市...

下個月初辦喜事...彰化和美鎮前鎮長涉貪 今被收押禁見震驚地方

彰化縣和美鎮辦理祭祀公業土地分割案，被檢舉收賄導致辦理不公，彰化地檢署會同廉政署中區調查組昨（15日）兵分多路搜索，帶回...

漁船海上接駁私菸...載回深澳漁港露餡 船長和5漁工送辦

新北市吳姓漁船船長和5名越南籍漁工，在海上涉嫌接駁私菸，藏放在密艙後載回深澳漁港。海巡署岸巡人員昨晚檢查時發現異狀，連夜...

台灣「阿龍」圖像遭控抄襲對岸引論戰 台文館發聲明道歉

國立台灣文學館下午發布「道歉聲明」，指接獲委託廠商「蹦世界數位創意公司」告知，「阿龍」相關圖像確實非廠商原創，相關證據也...

台南市安平區民宅失火 疑使用去漬油又噴滅蚊劑釀災

台南市安平區育平九街一間3樓民宅車庫突然起火燃燒，附近鄰居協助先用滅火器滅火，防人員接獲報案趕到現場出水滅火，火勢約在1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。