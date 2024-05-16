漁船海上接駁私菸...載回深澳漁港露餡 船長和5漁工送辦

新北市吳姓漁船船長和5名越南籍漁工，在海上涉嫌接駁私菸，藏放在密艙後載回深澳漁港。海巡署岸巡人員昨晚檢查時發現異狀，連夜清艙，發現共有328箱私菸，市價近千萬元，今依違反菸酒管理法送辦，檢官官偵訊後全數請回；私菸將由新北市政府財政局菸酒金融科沒入後銷毀。

海巡署北部分署第2岸巡隊昨天傍晚在瑞芳區深澳漁港執行檢查勤務時，在吳男擔任船長的漁船發現密艙，海巡署第二巡防區指揮部指揮統合第2岸巡隊、偵防分署台北查緝隊和基隆查緝隊支援，並通知新北市、基隆市財政局人員協助，運用偵搜犬及手持式背散射式X光機協助搜索，連夜清艙起出328箱、共計16萬4000包私菸。

第2岸巡隊將吳姓船長和5名越出漁港帶回調查，製作筆錄後，今天依違反菸酒管理法移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵訊後，認為吳男等人不至逃亡，無保請回。

據了解，這批香菸是兩岸私梟談妥交易後，約定在彭佳嶼海域交貨。國內私梟聯絡吳男駕駛漁船出海碰頭，將私菸接駁運上漁船後運回港內。

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