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微星科技投入公益活動 新北消防獲贈充電式照明燈柱及電動滑板車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

微星科技公司今天捐贈新北市消防局第七救災救護大隊一批救災救護裝備器材，包括充電式照明燈柱、電動滑板車、AED貼片和機車，第七救災救護大隊長鄭向晃回贈感謝狀，他表示，微星科技熱心協助消防工作奉獻善行之舉，消防局將秉持取之於社會、用之於社會精神，不斷持續精進與突破，持續推動新北市政府所要求的「安心消防」、「安全永續」及「安居厚新北」三大目標。

第七救災救護大隊表示，微星科技公司熱衷於投入地方公益活動，5年來已陸續捐贈防火器材、訓練用品、救援設備、住宅用警報器，疫情期間更捐助執行防疫勤務所需防護物資，酒精、消毒液、3M N95 口罩、防護面罩、全套防護衣，今天下午捐贈充電式照明燈柱、兩輛電動滑板車、AED貼片和5輛機車等救災救護裝備器材。

第七救災救護大隊長鄭向晃表示，AED貼片是急救過程中不可或缺的設備，能夠在心臟驟停時提供關鍵的心臟按摩和電擊，挽救生命的重要工具；充電式照明燈柱在夜間或照明不足的情況下，提供救援行動必要的照明和能見度，確保救援工作能夠順利進行；電動滑板車主要可提供大隊幕僚在搶救大型火災現場，執行水源官任務勤務時，能夠便捷移動檢視救災水源補給不中斷。

微星科技公司今天捐贈新北市消防局第七救災救護大隊一批救災救護裝備器材，包括充電式照明燈柱、電動滑板車、AED貼片和機車。圖／消防提供
微星科技公司今天捐贈新北市消防局第七救災救護大隊一批救災救護裝備器材，包括充電式照明燈柱、電動滑板車、AED貼片和機車。圖／消防提供
微星科技公司今天捐贈新北市消防局第七救災救護大隊一批救災救護裝備器材，包括充電式照明燈柱、電動滑板車、AED貼片和機車。圖／消防提供
微星科技公司今天捐贈新北市消防局第七救災救護大隊一批救災救護裝備器材，包括充電式照明燈柱、電動滑板車、AED貼片和機車。圖／消防提供

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