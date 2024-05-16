微星科技投入公益活動 新北消防獲贈充電式照明燈柱及電動滑板車

微星科技公司今天捐贈新北市消防局第七救災救護大隊一批救災救護裝備器材，包括充電式照明燈柱、電動滑板車、AED貼片和機車，第七救災救護大隊長鄭向晃回贈感謝狀，他表示，微星科技熱心協助消防工作奉獻善行之舉，消防局將秉持取之於社會、用之於社會精神，不斷持續精進與突破，持續推動新北市政府所要求的「安心消防」、「安全永續」及「安居厚新北」三大目標。

第七救災救護大隊表示，微星科技公司熱衷於投入地方公益活動，5年來已陸續捐贈防火器材、訓練用品、救援設備、住宅用警報器，疫情期間更捐助執行防疫勤務所需防護物資，酒精、消毒液、3M N95 口罩、防護面罩、全套防護衣，今天下午捐贈充電式照明燈柱、兩輛電動滑板車、AED貼片和5輛機車等救災救護裝備器材。