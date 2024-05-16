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台南市安平區民宅失火 疑使用去漬油又噴滅蚊劑釀災

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區育平九街一間3樓民宅車庫突然起火燃燒，附近鄰居協助先用滅火器滅火，防人員接獲報案趕到現場出水滅火，火勢約在10多分鐘後撲滅。據了解，陳姓男屋主疑在車庫使用去漬油清理物品時又噴滅蚊劑驅蚊，不慎引燃火災，陳試著滅火時臉和手部輕微灼傷送醫治療。

台南市消防局救災救護指揮中心今天下午5點12分，接獲民眾報案位於安平區育平九街一間3樓民宅車庫起火燃燒，先前還聽到碰的一聲，中心派出安平、永華及和緯等分隊共20車41人前往搶救。

消防人員說，他們未到達現場前，附近鄰居協助先用5個滅火器滅火，防人員接獲報案趕到現場出水滅火，火勢約在10多分鐘後控制、撲滅。

63歲陳姓男屋主滅火不慎導致臉部和手部1度5%燒燙傷，意識清楚，由救護車送郭綜合醫院就醫。現場為3樓水泥連棟式建築，燃燒一樓車庫雜物，面積約1平方公尺，未裝設住警器。

附近鄰居說，陳姓男屋主疑在車庫使用去漬油清理物品時又噴滅蚊劑驅蚊，不慎引燃火災，陳試著滅火時臉和手部輕微灼傷送醫治療，送醫後應沒有大礙。台南市消防局說，至於起火真正原因待火災調查科進一步查明。

台南市安平區育平九街民宅失火，造成男屋主臉及手部灼傷送醫。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區育平九街民宅失火，造成男屋主臉及手部灼傷送醫。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區育平九街民宅失火，1樓車庫被燒黑。記者黃宣翰／翻攝
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台南 鄰居

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