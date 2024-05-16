新竹清除業者非法棄置廢棄物 不法獲利逾1.5億元

新竹縣某清除業者違規棄置近5萬立方公尺營建廢棄物遭環檢警合作查獲，不法利得逾1億5000餘萬元，日前已起訴相關犯罪嫌疑人及自然人12人及公司法人4家，同時查扣犯罪車輛及機具10部，聲請沒收犯罪所得1億5000餘萬元，並依法最高得併科1500萬元以下罰金。

環境部環檢署北區環境中心今表示，環境部與新竹地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊第一中隊及新竹縣環保局組成專案小組，發現新竹某清除業者曾在2022年1月3日遭查獲將營建廢棄物非法掩埋在新竹縣寶山鄉雞油凸段山坡地，經移送新竹地檢署法辦。

同年7月該業者又將營建廢棄物非法掩埋在新竹縣寶山鄉雙林段及明湖段，今年1月再次發動搜索，發現該業者將收受含混凝土塊、廢磚塊、廢木材、廢塑膠及廢鋼筋等營建廢棄物，非法掩埋及棄置山坡，檢察官認其惡性重大，因此向新竹地方法院聲押獲准，並追查相關營建廢棄物產源。

北區環境中心指出，現場非法棄置及掩埋廢棄物量，透過科學工具及方法建立非法棄置地形模型，並比對棄置前地形測繪圖，藉以計算該業者非法棄置營建廢棄物量達4萬9000餘立方公尺，推估不法利得超過1億5千餘萬元，檢察官請法院應予沒收。

北區環境中心表示，經該署偵結，並於今年5月13日掛結起訴相關犯罪嫌疑人自然人12人及公司法人4家、查扣犯罪車輛及機具10部、聲請沒收犯罪所得1億5000餘萬元，並依法最高得併科1500萬元以下罰金。