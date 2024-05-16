暑假逢溺水高峰！記得救溺5步「叫叫伸拋划」

暑假將至，民眾紛紛前往海邊、溪流等戲水景點遊玩，7、8月暑假期間也是溺水事件的高峰期，從事水上活動而發生意外的事故頻傳，桃園市消防局第一大隊為精進水上救溺能力，這2天強化水域搶救正確概念，以提升新進同仁水域執行救溺技能。

消防局第一大隊指出，這次訓練針對橡皮艇及拋繩槍操作，安排專業水域救生教官，進行橡皮艇、拋繩槍訓練及故障排除方法。拋繩槍主要在消防搶救人員無法靠近待救者的險惡地形環境時使用，由搶救人員使用拋繩槍拋射救生裝備至對岸或目標物執行搶救任務。另橡皮艇為避免船外機及船底與溪流中的石塊摩擦，適用於水位較深，水面較寬的河川、埤塘及近海，常配合魚雷浮標、救生圈、救生繩帶等執行水上救生救溺任務。

桃園分隊新進隊員王家豐表示，之前在消防署訓練中心有受過急流救生訓練，但這次的課程可以學到許多實務上會用到的技術與技巧，並可用於實際船艇操作上，加上教官們的水域救援經驗分享，讓他受益良多。