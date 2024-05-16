稱「這次考試沒看書」卻考很好 成績高被挖苦成國二生動手原因
新北市某國中傳出受傷事件，一名國二男學生疑似不滿同學一直拿成績挖苦他，憤而拿出美工刀揮砍，砍傷一位同學。據悉，動手學生跟同學聊天時稱「這次考試沒看什麼書」，在成績出爐發現考得不錯，一直被同學拿來說嘴，才導致學生情緒爆發動手傷人。
去年底土城某國中發生割頸案後，校安事件備受矚目，由於動手學生是拿美工刀割傷同學，學校表示，美工刀剪刀等都是學用品之一，每個學生依照會依照自己需求，都會準備，或是放在容易拿取的地方。
據了解，兩人是同班同學，也是好朋友，動手學生平常人緣還不錯，個性活潑開朗，段考成績出來後，動手學生跟同學聊天的時候說「這次段考沒什麼看書」，結果成績很好，成績出爐後，就被同學一直調侃，心裡覺得不舒服，突然情緒上來才拿刀割傷同學，受傷學生送醫後仍在醫院處理傷口，詳細原因校方還在釐清中。
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