稱「這次考試沒看書」卻考很好 成績高被挖苦成國二生動手原因

新北市某國中傳出受傷事件，一名國二男學生疑似不滿同學一直拿成績挖苦他，憤而拿出美工刀揮砍，砍傷一位同學。據悉，動手學生跟同學聊天時稱「這次考試沒看什麼書」，在成績出爐發現考得不錯，一直被同學拿來說嘴，才導致學生情緒爆發動手傷人。

去年底土城某國中發生割頸案後，校安事件備受矚目，由於動手學生是拿美工刀割傷同學，學校表示，美工刀剪刀等都是學用品之一，每個學生依照會依照自己需求，都會準備，或是放在容易拿取的地方。